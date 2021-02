I Soliti ignoti il ritorno, le anticipazioni della puntata del 17 febbraio 2021

Questa sera, 17 febbraio 2021, va in onda una puntata speciale de I Soliti Ignoti, il gioco di Amadeus in onda dalle 20.30 subito dopo il telegiornale. L’appuntamento di oggi infatti durerà circa due ore, per poi lasciare spazio alle 22.20 ad una puntata speciale in diretta di Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa, per festeggiare i 25 anni della storica trasmissione di Rai 1. Ecco tutte le anticipazioni dello speciale de I Soliti ignoti di stasera.

Dal Teatro delle Vittorie Amadeus conduce uno speciale appuntamento dalla doppia durata di Soliti Ignoti – Il Ritorno. Come di consueto schierati in studio 8 ”Ignoti” con le relative ”identità nascoste”. Al concorrente Vip – in questa puntata Alba Parietti – il compito di abbinarli correttamente per poter arrivare con il maggior montepremi possibile al gioco finale del ”parente misterioso”. Tra gli ignoti anche il comico Antonio Giuliani.

Anche nello speciale di stasera del gioco di Amadeus, seguiremo le indagini di un concorrente che, per portarsi a casa il montepremi in palio di 250.000 euro, dovrà utilizzare logica, intuito e capacità di osservazione. La sua missione non sarà per niente facile: dovrà infatti abbinare a ognuno degli “ignoti” presenti in studio la giusta identità. Oltre alle sue doti investigative, il giocatore però potrà anche contare su alcuni indizi svelati dagli ignoti che potranno aiutarlo a risalire alla loro identità. Appuntamento con I Soliti ignoti questa sera – 17 febbraio 2021 – dalle 20.30 su Rai 1.

Potrebbero interessarti L’amore strappato: la trama della prossima puntata, la terza Jason Bourne: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Porta a Porta 25 anni: le anticipazioni e gli ospiti dello speciale su Rai 1