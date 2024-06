I ribelli del weekend: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, 29 giugno 2024, su Rai 1 dalle ore 22, subito dopo il post partita di Italia-Svizzera con Notti europee, va in onda il film I ribelli del weekend, pellicola tedesca del 2023 diretta da Marc Rothemund. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

A causa degli impegni di lavoro, Mirco fatica a trovare il tempo per la famiglia, motivo per cui la moglie Fatime è l’unica a prendersi cura della piccola Lucy e del figlio di dieci anni Jason, autistico. Il ragazzo spesso ha difficoltà a scuola: viene preso in giro e provocato e le sue reazioni spingono l’istituto a consigliare alla famiglia di trasferirlo in una scuola speciale. Per evitare questa rivoluzione, Mirco fa un patto con il figlio: Jason promette di non lasciarsi più provocare se il padre lo aiuterà a trovare una squadra di calcio preferita. Il problema è che Jason, prima di decidere, pretende di vedere dal vivo nei rispettivi stadi tutte le 56 squadra di prima, seconda e terza divisione.

I ribelli del weekend: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Florian David Fitz, Cecilio Andresen, Aylin Tezel, Milena Dreißig, Joachim Krol, Ilknur Boyraz, Leslie Malton, Charlotte Hübner.

Streaming e tv

Dove vedere I ribelli del weekend in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 29 giugno 2024, alle ore 22. Anche in streaming su Rai Play.