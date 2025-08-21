Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:59
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

I re della scena: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

I re della scena: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3

I re della scena è il film in onda questa sera, 21 agosto 2025, su Rai 3 in prima visione dalle 21.20. Si tratta di un giallo del 2023 diretto da Thierry Klifa. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Rachel, casalinga e cuoca eccellente, ha cresciuto i figli Sam e Jeremiah e il nipote Nathan insegnando loro l’arte della truffa. Da progetti scadenti a piccoli furti, questa amichevole famiglia perennemente al verde corre sempre dietro al colpo grosso che non arriva mai. Caso o destino che sia, durante un furto con scasso rubano (senza conoscerne il valore) un dipinto di Tamara de Lempicka. Celeste, detective astuto e affascinante, si mette quindi all’inseguimento.

I re della scena: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Mathieu Kassovitz, Fanny Ardant, Nicolas Duvauchelle, Laetitia Dosch, Ben Attal, Michel Vuillermoz.

Streaming e tv

Dove vedere I re della scena in tv e streaming? Appuntamento in prima tv su Rai 3 questa sera, 21 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata (replica)
TV / La ragazza alla pari: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Crawl – Intrappolati: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata (replica)
TV / La ragazza alla pari: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Crawl – Intrappolati: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Untouchables – Gli intoccabili: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La ragazza alla pari streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica)
Spettacoli / Ruba i fiori dalle corone per i funerali di Pippo Baudo, l'ammissione al Tg1
Spettacoli / L’ex compagna di Pippo Baudo: “Mi voleva sposare ma l’ho lasciato, aveva una gelosia morbosa”
TV / Ascolti tv mercoledì 20 agosto: Amore sul Danubio, Rocco Schiavone 5
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata in replica
Ricerca