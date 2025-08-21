I re della scena: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3

I re della scena è il film in onda questa sera, 21 agosto 2025, su Rai 3 in prima visione dalle 21.20. Si tratta di un giallo del 2023 diretto da Thierry Klifa. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Rachel, casalinga e cuoca eccellente, ha cresciuto i figli Sam e Jeremiah e il nipote Nathan insegnando loro l’arte della truffa. Da progetti scadenti a piccoli furti, questa amichevole famiglia perennemente al verde corre sempre dietro al colpo grosso che non arriva mai. Caso o destino che sia, durante un furto con scasso rubano (senza conoscerne il valore) un dipinto di Tamara de Lempicka. Celeste, detective astuto e affascinante, si mette quindi all’inseguimento.

I re della scena: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Mathieu Kassovitz, Fanny Ardant, Nicolas Duvauchelle, Laetitia Dosch, Ben Attal, Michel Vuillermoz.

Streaming e tv

Dove vedere I re della scena in tv e streaming? Appuntamento in prima tv su Rai 3 questa sera, 21 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.