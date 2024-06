I profumi di Madame Walberg: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 27 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda I profumi di Madame Walberg (Les Parfums), film del 2019 diretto da Grégory Magne. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Guillaume Favre è uno chauffeur separato dalla moglie e dal mondo. Il suo reddito, fluttuante come la sua vita, è appeso a un filo: ai tre punti che gli restano per non perdere la patente e la figlia, di cui la madre ha la custodia piena. Il suo capo preferisce assegnare vetture di lusso a conduttori che non rischiano di vedersi sospendere la licenza di guida da un momento all’altro. Ma un giorno, come una sfida, gli affida madame Walberg, cliente capricciosa e ‘naso’ reputato nel mondo dei profumi di lusso. Anne Walberg è capace di avvertire ogni genere di odore e di ricostruire un profumo in funzione di opportunità industriali o economiche. Egocentrica e maniacale, non riesce a scoraggiare Guillaume, determinato a resistere. Così, contro ogni logica, Anne e Guillaume finiscono per intendersi, producendo insieme una fragranza nuova.

I profumi di Madame Walberg: il cast

Abbiamo visto la trama de I profumi di Madame Walberg, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emmanuelle Devos: Anne Walberg

Grégory Montel: Guillaume Favre

Gustave Kervern: Arsène

Zéli Rixhon: Léa Favre

Sacha Bourdo: Ranio

Sergi López: Patrick Ballester

Jeanne Arènes: Giudice

Pauline Moulène: Jeanne

Olivier Broche: Bourigault

Streaming e tv

Dove vedere I profumi di Madame Walberg in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 27 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.