I migliori giorni: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, martedì 18 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda I migliori giorni, film commedia del 2023 diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quattro episodi ambientati durante alcuni giorni di festa o ricorrenza. Edoardo Leo è regista dei capitoli 1 e 3, Massimiliano Bruno dei 2 e 4.

Vigilia di Natale

Alla consueta cena coi parenti Stefania, impegnata in politica, invita anche Attilio, segretario di partito dal quale spera di ottenere appoggio in vista delle prossime elezioni. La sera, però, è infiammata dallo scontro tra i fratelli della donna…

Notte di Capodanno

Bruno Amenta, ricco imprenditore, trascina moglie e figlia a una cena a favore dei più bisognosi dalla quale spera, comunque, di fuggire dopo un’ora. Una giovane reporter, ingaggiata dalla sua assistente, gli manda all’aria i piani riprendendolo con una telecamera e costringendolo a presenziare oltre il previsto.

San Valentino

Il buono ma infedele Gianni si divide tra la moglie Sonia e l’amante Clarissa; Daniela è nella situazione opposta: è fidanzata con Clarissa e subisce le avances di Sonia. La situazione degenera quando lui cerca di portare a cena entrambe le sue donne la sera del 14 febbraio.

8 marzo

A Margherita, anchorwoman con famiglia allo sfascio, viene affidato un compito ingrato: deve scusarsi in diretta televisiva con i telespettatori del programma che conduce perché il giorno prima è stato trasmesso un servizio sulla “donna ideale” che molti hanno accusato di sessismo.

I migliori giorni: il cast del film

Abbiamo visto la trama de I migliori giorni, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Edoardo Leo: Alessandro

Massimiliano Bruno: Luca

Anna Foglietta: Stefania

Max Tortora: Bruno Amenta

Paolo Calabresi: Alberto

Luca Argentero: Gianni

Valentina Lodovini: Sonia

Greta Scarano: Daniela

Claudia Gerini: Margherita Spinesi

Stefano Fresi: Paolo Sgarbossa

Marco Bonini: Carlo

Maria Chiara Centorami: Clarissa

Ludovica Martino: Carolina

Liliana Fiorelli: Giù

Pietro De Silva: Attilio

Jonis Bascir: infermiere

Laline Cafaro: Alice

Giorgia Salari: Benedetta

Giuseppe Ragone: Renato

Sergio Zecca: Remo

Maurizio Lops: Antonio Magotti

Tiberio Timperi: Martino

Malvina Ruggiano: Susan

Mariachiara Di Mitri: Martina

Daniele Locci: Matteo

Roberta Pompili: Lisa

Streaming e tv

Dove vedere I migliori giorni in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 18 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.