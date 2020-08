I Migliori dei Migliori anni, le anticipazioni della replica in onda questa sera 7 agosto 2020

Anche questa sera, 7 agosto 2020, su Rai 1 tornano I migliori dei migliori anni, vale a dire la repliche di alcuni momenti indimenticabili de I migliori anni, il varietà condotto da Carlo Conti che, durante questa stagione estiva, torna con la riproposizione degli episodi più belli del programma. Anche questo venerdì da non perdere l’appuntamento con un mix dei più belli episodi delle stagioni passate, otto edizioni condotte da Carlo Conti. Si potranno gustare momenti suggestivi ed emozionanti con un tuffo nel passato costellato di tantissimi ospiti, sia italiani che internazionali. Ecco le anticipazioni di stasera.

I Migliori dei Migliori anni, le anticipazioni

Tornano I Migliori Anni, in una versione estiva dal titolo I Migliori dei Migliori Anni. Quello riproposto dalla Rai in realtà è un rimontaggio di otto puntate che raccoglie il meglio del meglio delle precedenti otto edizioni. “Rivedremo i momenti più suggestivi ed emozionanti di uno spettacolo che ha visto esibirsi i più grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione”, si specifica nel comunicato stampa della Rai. A condurre ovviamente sarà Carlo Conti. Il programma è nato nel 2008 ed è andato avanti fino al 2017, con tantissimi ospiti e co-conduttrici. In un’intervista, il noto presentatore ha spiegato che il suo più grande rimpianto è stato quello di non essere riuscito a portare Donna Summer come ospite e di non aver potuto condurre insieme ai suoi colleghi come Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi. In otto anni di show è certo che le emozioni non sono mancate.

Un nuovo tuffo emozionante nel passato nel segno dei ricordi legati ad oggetti e canzoni del cuore. Ricordi, oggetti del passato e canzoni che renderanno uniche queste serate. In studio grandi ospiti, italiani e internazionali, pronti a riportare sul palco gli anni più belli di sempre. Appuntamento dunque questa sera, 7 agosto 2020, con I migliori dei migliori anni, su Rai 1 dalle 21.25.

Dove vedere il programma: tv e streaming

Dove vedere lo show condotto da Carlo Conti? Il programma va in onda questa sera – 7 agosto 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il varietà potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

