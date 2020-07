I migliori dei migliori anni, stasera su Rai 1 con Carlo Conti: le anticipazioni

I migliori dei migliori anni, stasera 10 luglio su Rai 1 con Carlo Conti: le anticipazioni

Questa sera, 10 luglio 2020, Rai 1 trasmette in prima serata I migliori dei migliori anni, vale a dire il meglio di quanto visto a I migliori anni, l’ormai storico programma di Carlo Conti con un mix delle più belle esibizioni e dei momenti indimenticabili vissuti durante le otto edizioni. Un modo per rivivere con nostalgia decenni ormai passati, e per i più giovani un’occasione per scoprire la grande musica ma anche usi e costumi del secolo scorso. Appuntamento dunque questa sera, 10 luglio 2020, su Rai 1 dalle 21.25.

Anticipazioni e ospiti

In tutto sette puntate, a partire da stasera, 10 luglio 2020, per rivivere il meglio de I migliori anni, il format condotto per ben otto edizioni da Carlo Conti su Rai 1. Si rivedranno i momenti più suggestivi ed emozionanti, un vero e proprio tuffo nel passato con tanti grandi ospiti, italiani e internazionali, pronti a riportare sul palco gli anni più belli di sempre, tra ricordi, oggetti del passato e canzoni del cuore.

Grazie ad un sapiente montaggio, già dalla puntata di oggi, rivivremo alcuni dei momenti indimenticabili delle otto edizioni, dagli ospiti alle esibizioni musicali dal vivo. Carlo Conti ha parlato di questo ritorno speciale in un’intervista a Sorrisi e Canzoni. Il conduttore racconta innanzitutto come è nato questo fortunato format, che inizialmente doveva essere un esperimento: “Era il 2007 e sentivo nell’aria una gran voglia di “dance” in stile Anni 70. Era di moda. Allora mi sono detto: perché non riproporre il meglio dello spettacolo che ci ha preceduto? È un programma di memoria e ha due tipi di pubblico: chi allora c’era già ritrova i suoi idoli e le canzoni preferite. I più giovani li scoprono”.

Tra gli ospiti che lo hanno reso più felice sicuramente “Giancarlo Giannini e Mariangela Melato di nuovo insieme 40 anni dopo i film di Lina Wertmüller. Intelligenti, divertenti, un’emozione fortissima”. Il più commovente? “Johnny Dorelli è venuto a trovarmi dopo una lunghissima assenza dai riflettori e ha cantato una “E penso a te” da brividi. Anche Tomas Milian fece un intervento davvero toccante”. L’ospite invece più simpatico? “Paolo Villaggio, che si è presentato vestito di tutto punto da Fantozzi e ci ha fatto morire dalle risate”. Appuntamento dunque da stasera, 10 luglio, su Rai 1 con I migliori dei migliori anni.

Potrebbero interessarti Pronti a morire: trama, cast e streaming del film La fidanzata di papà: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Scatti di follia: trama, cast, trailer e streaming del film