I migliori dei migliori anni 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata Best of

Stasera, sabato 3 giugno 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata de I migliori anni 2023, con il Meglio di della nona edizione del programma condotto da Carlo Conti. A sei anni di distanza dall’ultima volta, torna dunque lo show che presenterà una serie di novità, a partire dal meccanismo del tutto rinnovato. Dove vedere I migliori anni 2023 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma di Carlo Conti va in onda il venerdì o sabato sera alle ore 21,30 su Rai 1.

I migliori anni 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming I migliori anni 2023, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima venerdì 28 aprile 2023; la sesta e ultima sabato 27 maggio 2023. Nei primi quattro appuntamenti, in onda ogni venerdì fino al 19 maggio, Carlo Conti racconterà gli anni ‘70, 80, 90 e il primo decennio degli anni 2000. In seguito, lo show si sposterà al sabato sera per ricordare, il 20 e il 27 maggio, i successi estivi che si sono susseguiti nel corso del tempo. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):