I migliori anni 2023: le anticipazioni (cast e ospiti) della quarta puntata, 19 maggio

Stasera, venerdì 19 maggio 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de I migliori anni 2023, la nona edizione del programma condotto da Carlo Conti. A sei anni di distanza dall’ultima volta, torna dunque lo show che presenterà una serie di novità, a partire dal meccanismo del tutto rinnovato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.



Anticipazioni (cast e ospiti)

Gli ospiti delle varie puntate de I migliori anni 2023 non verranno più invitati dal conduttore per fare delle classiche interviste ’seduti’, ma saranno coinvolti in diverse rubriche, che avranno tutte a che fare con la musica. La “Hit Parade” di Mogol, ma anche la “My List” di Enrico Brignano, il “Juke Box” di Fabio Concato e Alex Britti, e altra grande musica italiana e internazionale: queste alcune delle anticipazioni sulla puntata di oggi.

Dopo i brani scelti e commentati da Mogol e le canzoni che hanno scandito la vita di Enrico Brignano, tocca a Fabio Concato e Alex Britti eseguire alcuni brani evergreen, come ‘Domenica bestiale’ e ‘Solo una volta (O tutta la vita)’. Non mancano gli ospiti internazionali come The Trammps, gruppo americano grande protagonista negli anni ’70, con la loro i ‘Disco Inferno’, inserita nella colonna sonora del film ‘La febbre del sabato sera’. Per gli anni ’80, spazio all’ex frontman degli Spandau Ballet, Tony Hadley con ‘True’, ‘Through the barricades’ e ‘Gold’. Sempre dall’Inghilterra, arrivano anche Nik Kershaw pronto a cantare ‘Wouldn’t It Be Good’ e ‘The Riddle’, e The Korgis con ‘Everybody’s Got to Learn Sometime’ (di cui ‘Indaco dagli occhi del cielo’ è la cover firmata Zucchero).

Ospiti anche altri grandi nomi della musica italiana, come quella degli Homo Sapiens (‘Bella da morire’) e Michele (‘Se mi vuoi lasciare’) per gli anni ‘70, Fiordaliso (‘Non voglio mica la luna’) per il decennio dopo e Annalisa Minetti (‘Senza te o con te’) per gli anni ’90. Infine, Gianmarco Carroccia interpreta un immortale successo nello spazio dedicato a Lucio Battisti.

‘Commentatore del tempo’ è l’attore e comico Francesco Paolantoni, mentre le esibizioni musicali saranno accompagnate dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mainini, con i costumi di Simonetta Innocenti per ricreare le atmosfere dei vari decenni. Come sempre, grazie ai social, gli spettatori possono partecipare attivamente alla trasmissione con i ‘Noi che’, brevi messaggi con i ricordi più vivi dei loro migliori anni, o con scritti, foto e video. A fare da tramite, Flora Canto che legge e commenta in diretta i messaggi del pubblico.

Streaming e tv

Dove vedere I migliori anni 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma di Carlo Conti va in onda il venerdì o sabato sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.