I Medici 3, le anticipazioni della terza puntata in onda lunedì 9 dicembre

Lorenzo il Magnifico è tornato su Rai 1. L’amata serie I Medici, giunta alla terza stagione, ripropone al pubblico di Viale Mazzini otto nuovi episodi, concentrati in quattro appuntamenti, con le peripezie della celebre famiglia fiorentina nel cuore del Rinascimento.

La nuova stagione è partita lunedì 2 dicembre, ogni settimana ci sarà un doppio appuntamento con la famiglia dei Medici sia di lunedì che di martedì.

Dopo la prima coppia di appuntamenti, si passa direttamente alla prossima settimana.

Di seguito, le anticipazioni della terza puntata de I Medici 3, in onda su Rai 1 lunedì 9 dicembre 2019.

I Medici 3, le anticipazioni della terza puntata: episodio 5

La terza puntata de I Medici 3 è divisa in due parti: la prima s’intitola La Santa Sede e si apre con la morte del Papa: Sistio IV è deceduto e, in seguito alla sua scomparsa, Lorenzo e Clarice si recano a Roma per sostenere chi secondo loro è la figura più adatta a prendere il suo posto.

Le difficoltà saranno diverse, soprattutto a causa dell’intromissione di Riario che vorrà far eleggere suo cugino Raffaele.

Riario gli rema contro, ma I Medici possono contare su un’alleata inaspettata: Caterina Sforza, la moglie di Riario.

Alla fine vincono I Medici, ma questa vittoria avrà un duro costo da pagare perché la nuova elezione del pontefice scatena l’ira dei Savonarola, perché il cuore della Chiesa non deve essere la politica ma Dio.

I Medici, le anticipazioni della terza puntata: episodio 6

La seconda parte, che corrisponde con l’episodio 6, s’intitola Un uomo senza importanza e vede Lorenzo in crisi: il Magnifico inizia a mostrare i primi sintomi di una malattia che ben presto risulterà essere molto grave. I suoi avversari politici colgono la palla al balzo per attaccarlo, mettendo in dubbio la stabilità della Banca Medici.

Lorenzo deve trovare un modo per sanare la perdita, evitando che la rovina, un elemento che rischia di creare conflitto con la città di Sarzana, motivo per cui da qui arriva il consigliere Bernardi.

Tommaso Peruzzi, intanto, da sempre fermo sostenitore di Lorenzo viene a conoscenza dei traffici legati alla banca Medici.

I Medici 3 vi aspetta con la terza puntata lunedì 9 dicembre, ore 21:25, su Rai 1.