I magnifici 7: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, martedì 24 maggio 2022, va in onda in prima serata e in prima TV I magnifici 7, in lingua originale intitolato The Magnificent Seven. Si tratta di un film del 2016 diretto da Antoine Fuqua, ma è anche un remake dell’omonimo film degli anni ’60. La pellicola dura circa 132 minuti ed è ambientata nel 1879. Di seguito vediamo qual è la trama e il cast del film.

Trama

Siamo nella California del 1879, precisamente nel villaggio di Rose Creek, perseguitato dai sicari che seguono gli ordini di Bartholomew Bogue. Il suo obiettivo è perseguitare i cittadini e piegarli poiché intende sfruttare la miniera che sorge vicino la città. Ma, dopo che ha incendiato una chiesa e ucciso alcuni di loro, i cittadini di Rose Creek scelgono di non soccombere e di ribellarsi. Per farlo hanno bisogno di aiuto dai paesi vicini. Emma Cullen, una giovane vedova, parte e si reca alla frontiera cercando pistoleros che vogliano proteggere la sua città in cambio del denaro. Ed è così che mette insieme sette mercenari.

I magnifici 7: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast. Trattandosi di un film corale, il cast è variegato. Sono diversi i protagonisti e si tratta di nomi piuttosto rilevanti nel panorama hollywoodiano, come Chris Pratt e Denzel Washington. Di seguito vediamo chi sono gli attori e i relativi personaggi che compongono il cast:

Denzel Washington: Sam Chisolm

Chris Pratt: Josh Faraday

Ethan Hawke: Goodnight Robicheaux

Vincent D’Onofrio: Jack Horne

Lee Byung-hun: Billy Rocks

Manuel Garcia-Rulfo: Vasquez

Martin Sensmeier: Red Harvest

Peter Sarsgaard: Bartholomew Bogue

Haley Bennett: Emma Cullen

Matt Bomer: Matthew Cullen

Luke Grimes: Teddy Q

Sean Bridgers: Fanning

Billy Slaughter: Josiah

Cam Gigandet: McCann

William Lee Scott: Moody

Streaming e TV

Dove vedere I magnifici 7 in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda in prima serata e in prima TV martedì 24 maggio 2022, alle ore 21:20 su Rai 2. Per sintonizzarsi sul canale apposito è necessario accendere la TV e pigiare il tasto 2 del telecomando, o anche 502 per la versione HD. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere alla piattaforma di RaiPlay.