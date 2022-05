I magnifici 7: il cast completo del film

I magnifici 7 è un film del 2016 diretto da Antoine Fuqua, degno remake dell’omonimo film uscito nel 1960 con la regia di John Sturges. La storia è ambientata verso la fine dell’800 in California, in un piccolo paesino dall’appetibilità mineraria. Nei suoi pressi sorge infatti una miniera su cui ha messo gli occhi Bartholomew Bogue, un affarista senza scrupoli che pur di ottenere ciò che vuole è disposto a macchiarsi le mani di sangue, o meglio far macchiare quelle degli altri. Assolda sicari per intimare i cittadini a lasciargli le terre per qualche soldo. Ma nessuno vuole rinunciare alle proprietà, men che meno per uno sporco affarista come lui, per cui Bogue dà fuoco alla chiesa della città e uccide un uomo che si è ribellato davanti a tutti. Sua moglie, ormai vedova, decide che è arrivato il momento di fare qualcosa. I cittadini vogliono ribellarsi a quella tirannia e così la donna, Emma Cullen, si reca verso la frontiera alla ricerca di mercenari da assoldare e mette insieme un’interessante combriccola. Ma chi fa parte del cast del film? Scopriamolo insieme.

Il cast

Il remake dei I magnifici 7, arrivato nelle sale nel 2016, ha puntato tutto su un cast corale degno di nota, a partire dal villain della situazione quale Bartholomew Bogue interpretato da Peter Sarsgaard. Di seguito vediamo gli attori e i rispettivi personaggi che popolano il film:

Denzel Washington: Sam Chisolm

Chris Pratt: Josh Faraday

Ethan Hawke: Goodnight Robicheaux

Vincent D’Onofrio: Jack Horne

Lee Byung-hun: Billy Rocks

Manuel Garcia-Rulfo: Vasquez

Martin Sensmeier: Red Harvest

Peter Sarsgaard: Bartholomew Bogue

Haley Bennett: Emma Cullen

Matt Bomer: Matthew Cullen

Luke Grimes: Teddy Q

Sean Bridgers: Fanning

Billy Slaughter: Josiah

Cam Gigandet: McCann

William Lee Scott: Moody

