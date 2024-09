I Leoni di Sicilia: la location della serie in onda su Rai 1

Qual è la location de I Leoni di Sicilia, e dove sono state girate le riprese della serie, diretta da Paolo Genovese, in onda su Rai 1 in quattro puntate dal 10 settembre 2024? La serie è una sontuosa epopea in costume che ripercorre la storia dei Florio, una famiglia di imprenditori che nella Sicilia dell’800 costruisce un impero commerciale diventando una delle più influenti d’Italia – con uno stile al contempo convenzionale e innovativo. La Sicilia è dunque grande protagonista delle immagini e delle riprese della serie.

In particolare Cefalù che ha ospitato la ricostruzione del porto di Palermo, attraverso un equilibrio tra ricostruzione storica, effetti speciali e una grande attenzione nel restituire la vita e il fermento di un luogo che ha accolto e accresciuto le fortune dei Florio.

Le Saline: con la loro potenza visiva, rudi e sublimi, il bianco abbacinante del sale seccato al sole. Trapani e il villino Nasi, gioiello del primo Novecento, incuneato in un mare di un blu preponderante, che per la serie è stata la Capitaneria di Porto. La Tonnara di Favignana appartenuta ai Florio con la sua imponenza, dove non è stato difficile restituire l’atmosfera del duro lavoro tra i fumi e il sangue del tonno.

Ma è Palermo che ha dato alla serie I Leoni di Sicilia la possibilità di essere girata in luoghi di grande potenza visiva ed evocativa: Piazza Pretoria, con il Palazzo delle Aquile e la grande Fontana Salotto dell’aristocrazia e del potere. Piazza Bellini, luogo emblematico della stratificazione culturale con le cupole rosse di San Cataldo. I 4 Canti con le simmetrie délabré, ottima cornice per inquadrare una nobiltà in declino. E ancora importanti palazzi come Palazzo Mirto, Ganci e Alliata di Villa Franca.

Trama

Abbiamo visto la location de I Leoni di Sicilia, ma qual è la trama I fratelli Paolo e Ignazio Florio lasciano la miseria di Bagnara Calabra per cercare fortuna a Palermo, dove aprono un’aromateria e in poco tempo diventano ricchi. Ma sarà il figlio di Paolo, Vincenzo, a trasformare Casa Florio in un vero impero commerciale – spezie, tonno, zolfo e navi – negli anni dell’Unità d’Italia.

Alimentata da un bruciante desiderio di riscatto, la sua ambizione è di essere trattato da pari dai veri potenti di Palermo: i nobili. Per questo cerca per sé una moglie titolata, ma s’innamora follemente di una borghese, Giulia Portalupi, che lo distoglie dalle sue ossessioni. Queste ricadranno come una maledizione sull’unico figlio maschio, Ignazio, cui spetterà il compito di tenere alto il nome dei Florio.