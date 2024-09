I Leoni di Sicilia: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 17 settembre

Questa sera, martedì 17 settembre 2024, alle ore 21,30 va in onda la seconda puntata de I Leoni di Sicilia, la serie di successo ambientata nella Sicilia dell’Ottocento e diretta da Paolo Genovese, che dopo l’ottima accoglienza di pubblico e critica su Disney+ arriva in chiaro su Rai 1 in prima serata. La serie è composta in tutto da quattro puntate, e per ognuna vengono trasmessi due episodi. Ma quali sono le anticipazioni, la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Nel primo episodio della seconda puntata, Vincenzo, alla soglia dei 30 anni, è uno degli uomini più ricchi e potenti della Sicilia, ma viene considerato ancora un borghese di poco conto poiché non dispone di alcun titolo nobiliare. La madre gli consiglia quindi di trovarsi moglie, e dopo diverse candidate tutte appartenenti alla nobiltà siciliana, a lui non congeniali, i suoi occhi cadono su Giulia Portalupi, figlia maggiore di un commerciante lombardo, con la quale intraprende un rapporto d’amore consentendole di vivere in una sua proprietà.

Nel secondo episodio della seconda puntata de I Leoni di Sicilia, Giulia è rimasta incinta ma Vincenzo, che non ha intenzione di sposarla, le si nega. I genitori della ragazza decidono di mandarla a Milano a partorire ma la sua e altre navi non vengono fatte partire per l’emergenza colera; il padre sa bene che dietro a questa storia c’è Florio ed è lo stesso Vincenzo a presentarsi a casa loro per chiedere scusa a Giulia la quale finisce per cedere. Dopo non molto Giulia partorisce una bambina ma Vincenzo non è per niente contento perché avrebbe voluto come erede un maschio al quale poter lasciare l’impero che sta costruendo. Vincenzo le promette che la sposerà se gli darà un figlio maschio. La ragazza rimane di nuovo incinta e la madre di Vincenzo va su tutte le furie poiché è contraria alla loro unione ma il figlio va avanti per la sua strada. Scoppia però per davvero il colera a Palermo e la gente muore di fame. Vincenzo pensa di trasferirsi fuori città con la famiglia. Giulia partorisce un’altra bambina ma Vincenzo decide di sposarla comunque.

I Leoni di Sicilia: il cast

Abbiamo visto la trama de I Leoni di Sicilia, ma qual è il cast? La serie è interpretata da Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio, Miriam Leone in quello di Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia in quello di Ignazio Florio, Ester Pantano nel ruolo di Giuseppina giovane e Adele Cammarata in quello di Giovanna D’Ondes. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Michele Riondino: Vincenzo Florio

Miriam Leone: Giulia Portalupi

Donatella Finocchiaro: Giuseppina Saffiotti (adulta)

Vinicio Marchioni: Paolo Florio

Paolo Briguglia: Ignazio Florio

Ester Pantano: Giuseppina Saffiotti (giovane)

Claudia Pandolfi: duchessa Spadafora

Eduardo Scarpetta: Ignazio Florio

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming I Leoni di Sicilia? Appuntamento su Rai 1 per quattro settimane a partire dal 10 settembre 2024 alle ore 21.30. La serie è disponibile on demand su RaiPlay o su Disney+.