I fratelli De Filippo: il cast (attori) del film su Rai 1

Qual è il cast (attori) de I fratelli De Filippo, il film in onda – stasera 30 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1? Mario Autore è Eduardo De Filippo, Domenico Pinelli è Peppino De Filippo, Anna Ferraioli Ravel è Titina De Filippo. Il grande Giancarlo Giannini interpreta Eduardo Scarpetta, Biagio Izzo è suo figlio, Vincenzo Scarpetta. Luisa De Filippo è Susy Del Giudice, Marisa Laurito è Rosa De Filippo, Marianna Fontana è Adele De Filippo.

Trama

Il film racconta la genesi di un grande trio del teatro napoletano, prima che arrivassero alla separazione. È la storia vera di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Nel film si racconta dell’infanzia e della gioventù difficile dei tre fratelli, cresciuti all’ombra della dinastia degli Scarpetta e di un padre, Eduardo, che non li ha mai riconosciuti. Alla morte del padre, i tre fratelli decidono di mettersi in proprio formando il “Trio De Filippo”.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast de I fratelli De Filippo, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 30 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone attraverso la rete internet.