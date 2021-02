I, Frankenstein: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 2 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda I, Frankenstein, film del 2014 scritto e diretto da Stuart Beattie, con protagonista Aaron Eckhart. La pellicola è tratta dall’omonima graphic novel di Kevin Grevioux, qui anche attore e produttore esecutivo, ispirata alla creatura del famoso romanzo Frankenstein di Mary Shelley. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il protagonista della pellicola è il “mostro” immortale creato dal dott. Victor Frankenstein. Dopo aver ucciso per vendetta sia la moglie del suo creatore e sia quest’ultimo, mosso da pietà decide di seppellirne comunque il corpo in un cimitero, ma qui viene attaccato da un gruppo di demoni che hanno il compito di catturarlo per ordine di un sire infernale di nome Naberius. Salvato da due gargoyle scopre l’esistenza di una guerra segreta in atto da secoli tra le due specie. Quella dei demoni, 666 legioni, giunti sulla Terra dalla caduta di Satana e quella dei Gargoyle discendenti dell’arcangelo Michele. La regina dei Gargoyle, Leonore dà il nome di Adam al mostro e gli chiede di combattere per la loro causa, ma questi preferisce non schierarsi e si allontana verso i luoghi più remoti della terra per oltre due secoli…

I, Frankenstein: il cast del film

Abbiamo visto la trama di I, Frankenstein, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aaron Eckhart: Adam Frankenstein/La Creatura

Yvonne Strahovski: Terra Wade

Caitlin Stasey: Keziah

Bill Nighy: Naberius

Jai Courtney: Gideon

Miranda Otto: Leonore

Kevin Grevioux: Dekar

Aden Young: Dott. Victor Frankenstein

Virginie Le Brun: Elizabeth Lavensa Frankstein

Socratis Otto: Zuriel

Samantha Reed: Eve

Deniz Akdeniz: Barachel

Chris Pang: Levi

Goran D. Kleut: Rekem

Angela Kennedy: Demon

Steve Mouzakis: Helek

Mahesh Jadu: Ophir

Streaming e tv

Dove vedere I, Frankenstein in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 febbraio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati) SkyGo.

