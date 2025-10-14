I figli degli altri: trama, cast e streaming del film su Rai 3

I figli degli altri: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda I figli degli altri (Les Enfants des autres), film francese del 2022 scritto e diretto da Rebecca Zlotowski. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Rachel è un’insegnante di scuola media sulla quarantina, divorziata e senza figli. Pur essendo felice e soddisfatta della sua vita, comincia a rivalutare la propria posizione dopo essersi innamorata di Ali e aver conosciuto la figlia Leila. Rachel trascorre molto tempo con la bambina e la tratta come se fosse propria, pur sapendo che il suo rapporto con la bambina potrebbe interrompersi in qualunque momento o essere compromesso da Alice, la madre di Leila. Nasce quindi in lei il desiderio di un figlio proprio accompagnato da una profonda rabbia.
I figli degli altri: il cast
Abbiamo visto la trama de I figli degli altri, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Virginie Efira: Rachel
- Roschdy Zem: Ali
- Chiara Mastroianni: Alice
- Callie Ferreira-Gonçalves: Leila
- Yamée Couture: Louana
- Henri-Noël Tabary: Vincent
- Victor Lefebvre: Dylan
- Sébastien Pouderoux: Paul
- Michel Zlotowski: padre di Rachel
- Frederick Wiseman: dott. Wiseman
Streaming e tv
Dove vedere I figli degli altri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 14 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.