I figli degli altri: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda I figli degli altri (Les Enfants des autres), film francese del 2022 scritto e diretto da Rebecca Zlotowski. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rachel è un’insegnante di scuola media sulla quarantina, divorziata e senza figli. Pur essendo felice e soddisfatta della sua vita, comincia a rivalutare la propria posizione dopo essersi innamorata di Ali e aver conosciuto la figlia Leila. Rachel trascorre molto tempo con la bambina e la tratta come se fosse propria, pur sapendo che il suo rapporto con la bambina potrebbe interrompersi in qualunque momento o essere compromesso da Alice, la madre di Leila. Nasce quindi in lei il desiderio di un figlio proprio accompagnato da una profonda rabbia.

I figli degli altri: il cast

Abbiamo visto la trama de I figli degli altri, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Virginie Efira: Rachel

Roschdy Zem: Ali

Chiara Mastroianni: Alice

Callie Ferreira-Gonçalves: Leila

Yamée Couture: Louana

Henri-Noël Tabary: Vincent

Victor Lefebvre: Dylan

Sébastien Pouderoux: Paul

Michel Zlotowski: padre di Rachel

Frederick Wiseman: dott. Wiseman

Streaming e tv

Dove vedere I figli degli altri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 14 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.