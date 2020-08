I delitti della foresta nera: trama, cast e streaming del film su Rai 2

I delitti della foresta nera: trama, cast e streaming

I delitti della foresta nera è un avvincente thriller in onda stasera, 14 agosto 2020, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20 in prima visione assoluta, per il ciclo Nel segno del giallo. La pellicola del 2019 è diretta da Marcus O. Rosenmüller. Ma qual è la trama e il cast del film I delitti della foresta nera? Scopriamolo insieme. Appuntamento stasera, 14 agosto, su Rai 2.

Trama

Il corpo di una giovane donna viene scoperto in un lago, identificato come la nipote di Hermann Natterer, sindaco di Klosterbach. Antiche leggende parlano di fantasmi nel lago che trascinano le loro vittime a fondo. Anche se tutti i segni indicano un suicidio, i detective Maris Bächle e Konrad Diener hanno forti dubbi. Poco dopo, un’altra giovane donna finisce nelle acque profonde del lago dopo essere precipitata giù per una pendenza con la sua bici. I detective trovano una connessione tra i casi perché le due donne si conoscevano ed entrambe avevano segretamente incontrato uno sconosciuto. Gli indizi conducono al professore di teologia in pensione Hans Katrein, che è tornato nella sua città natale nella Foresta Nera dopo molti anni all’estero. Presto, il passato tornerà in vita grazie a un segreto nascosto a lungo e risalente a poche settimane dalla fine della Seconda guerra mondiale.

I delitti della foresta nera cast

Tanti gli attori nel cast del film I delitti della foresta nera, su Rai 2 dalle 21.20 in prima visione assoluta. Su tutti Jessica Schwarz (che interpreta Maris Bächle), Max von Thun (nei panni di Konrad Diener), Nadja Bobyleva (alias Bernadette Ramsperger). La pellicola del 2019 è diretta da Marcus O. Rosenmüller. Un avvincente thriller per il ciclo Nel segno del giallo.

I delitti della foresta nera film: streaming

Dove vedere il film I delitti della foresta nera? La pellicola va in onda in prima visione venerdì 14 agosto 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

