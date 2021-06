I casi della giovane Miss Fisher – Il ritmo della morte: trama e cast della prima puntata

Qual è la trama della seconda puntata di I casi della giovane Miss Fisher dal titolo Il ritmo della morte in onda stasera – 22 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2? Vediamola insieme. Un tranquillo spettacolo televisivo diventa l’incredibile scenario dell’improvvisa e cruenta morte di due giovani di nome Duane e Gidget. Il primo ad essere sospettato come possibile responsabile del crimine è Eric, l’ex ragazzo di Peregrine, e si ipotizza che la giovane possa fare un passo indietro nelle indagini per non ritrovarsi particolarmente coinvolta. Peregrine, invece, contando anche sul prezioso aiuto, nonché sostegno, del detective James Steed, affronta l’indagine con piglio deciso, determinata a concludere personalmente l’indagine ed assicurare il colpevole alla giustizia. Chiunque egli sia. Durante le sue investigazioni, la giovane Peregrine Fisher si rende conto che intorno al caso ruotano molti vecchi rancori, mentre una serie di segreti anche delicati coinvolgono molte persone, comprese anche le vittime. A suggerire una chiave di lettura della complessa situazione, è il passato di Violetta che con le sue le sue origini italiane suggerisce alternative e suggerimenti utili, dai quali, alla fine, arriva anche l’intuizione giusta per arrivare alla soluzione dell’intricata vicenda.

Cast

Abbiamo visto la trama de I casi della giovane Miss Fisher – Il ritmo della morte, ma qual è il cast (attori) completo della serie tv? Di seguito l’elenco completo con i rispettivi ruoli: