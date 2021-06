I casi della giovane Miss Fisher: il cast (attori) completo

Qual è il cast (attori) completo di I casi della giovane Miss Fisher, lo spin-off della serie australiana Miss Fisher – Delitti e Misteri, in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Geraldine Hakewill: Peregrine Fisher

Joel Jackson: il Detective James Steed

Catherine McClements: Birdie Birnside

Toby Truslove: Samuel Birnside

Louisa Mignone: Violetta Fellini

Greg Stone: Percy Sparrow

Katie Robertson: Fleur Connor

Ci sono anche alcuni attori/personaggi che appariranno solo in uno (o due) tv movie della serie. Eccoli:

Eric Wild: da James Mason (primo e secondo tv movie)

Terence Blair: da Andrew Mcfarlane

Maggie Blair: da Heather Lythe

Colin Blair: da Chris Ryan

Florence Astor: da Libby Tanner

Lewis Knox: da Charles Perrier

Streaming e diretta tv

Dove vedere I casi della giovane Miss Fisher in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.