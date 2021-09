I bastardi di Pizzofalcone 3: dove eravamo rimasti, come era finita la seconda stagione

Come è finita la seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone che stasera – 20 settembre 2021 – va in onda con la terza stagione (3)? La nuova stagione riprende da dove si era conclusa la seconda, ovvero dalla terribile esplosione avvenuta davanti alla locanda di Letizia, proprio mentre i protagonisti si erano ritrovati per pranzare e festeggiare insieme. Chi l’ha posizionata, ma soprattutto i Bastardi saranno sopravvissuti all’esplosione? E’ uno dei misteri che saranno svelati nel corso della stagione, che vedranno Lojacono e la sua squadra dover indagare su chi ha posizionato la bomba di nascosto e lontano dal procuratore giunto da Roma (e dai metodi scorretti), dal momento che, in quanto direttamente coinvolti, non possono seguire le indagini. A Lojacono, però, toccherà anche dover gestire l’onda emotiva causata dall’esplosione, con i sensi di colpa e le accuse reciproche che pervadono la sua squadra: per scoprire il colpevole e fare giustizia, però, i Bastardi devono ritrovare quell’unità e spirito di squadra che ha permesso loro di poter continuare a lavorare ed impedire la chiusura del Commissariato di Pizzofalcone a Napoli. Il gruppo, intanto, dovrà dare anche il benvenuto ad un nuovo elemento: il commissario Elsa Martini, appena prosciolta da un processo per la morte di un pedofilo. Nel mezzo, le storie della Napoli di tutti i giorni, immersa tra luce ed oscurità, tra giustizia e criminalità, tra casi di tutti i giorni e delitti efferati.

Chi è morto?

Ma chi è morto dopo l’esplosione del finale di stagione de I Bastardi di Pizzofalcone 2? Inutile chiedere spiegazioni a Maurizio de Giovanni, autore dei romanzi da cui è tratta la serie. Muto il regista Alessandro D’Alatri, ma la voce degli spettatori si era fatta sentire, forte e chiara. L’esplosione del finale della seconda stagione ha dato il via ad una serie di ipotesi sul web su chi tra i protagonisti potrebbe essere vissuto e chi no. Stando alla prima puntata, i fan possono tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda i protagonisti, tutti sopravvissuti, seppure con qualche acciacco. Resta in sospeso la sorte di Letizia, proprietaria del ristorante in cui è avvenuta l’esplosione, mentre muore la cameriera Alma.