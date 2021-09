I Bastardi di Pizzofalcone 3: il cast (completo) della terza stagione

Qual è il cast (attori) de I Bastardi di Pizzofalcone 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo con Alessandro Gassmann in onda su Rai 1 dal 20 settembre 2021? Confermato il cast che vede alla guida ancora una volta Alessandro Gassmann, affiancato da un gruppo ormai affiatato che ha decretato il successo della serie. Ma vediamo l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann è Giuseppe Lojacono

Carolina Crescentini è Laura Piras

Massimiliano Gallo è Luigi Palma

Tosca D’Aquino è Ottavia Calabrese

Gianfelice Imparato è Giorgio Pisanelli

Marco Aragona è Antonio Folletto

Simona Tabasco è Alessandra “Alex” Di Nardo

Gennaro Silvestro è Francesco Romano

Maria Vera Ratti è Elsa Martini

Fanno parte del cast de i Bastardi di Pizzofalcone 3 anche: Luigi Petrucci (il questore Rosario Ardito), Riccardo Zinna (il vice questore Di Vincenzo), Imma Piro (Dora, madre di Alex), Alessia Lamoglia (Marinella, figlia di Lojacono), Giovanni Esposito (Frate Leonardo, amico di Pisanelli) e Matteo Martari (il magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia Diego Buffaldi).

Chi è morto?

Ma chi è morto dopo l’esplosione del finale di stagione de I Bastardi di Pizzofalcone 2? Inutile chiedere spiegazioni a Maurizio de Giovanni, autore dei romanzi da cui è tratta la serie. Muto il regista Alessandro D’Alatri, ma la voce degli spettatori si era fatta sentire, forte e chiara. L’esplosione del finale della seconda stagione ha dato il via ad una serie di ipotesi sul web su chi tra i protagonisti potrebbe essere vissuto e chi no. Stando alla prima puntata, i fan possono tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda i protagonisti, tutti sopravvissuti, seppure con qualche acciacco. Resta in sospeso la sorte di Letizia, proprietaria del ristorante in cui è avvenuta l’esplosione, mentre muore la cameriera Alma.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast (attori) de I Bastardi di Pizzofalcone 3, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 20 settembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla live o in differita (funzione on demand) sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv