I 4 figli di Katie Elder: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 2 agosto 2025, su Rai 3 alle ore 21.20 va in onda il film I 4 figli di Katie Elder, pellicola del 1965 diretta da Henry Hathaway, con John Wayne, Dean Martin e George Kennedy. Uno storico western da seguire per tutti i fan del genere. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

A Clearwater, nel Texas, i quattro figli di Katie Elder si riuniscono per il funerale della donna. Pur sapendo della tempra morale della madre, non credevano di trovare tutto in ordine dopo la sua morte, compreso il funerale con il servizio già pagato. “Era una gran donna” è la frase ricorrente in ricordo di Katie. Ma qualcosa non quadra, sulla perdita della fattoria e soprattutto sull’uccisione del padre che aveva perso la terra a blackjack e forse era stato truffato ed assassinato. Per non mettere nei guai i figli, teste calde, Katie non aveva detto nulla, ma ora i quattro vogliono vederci chiaro.

Il primo indiziato è Hastings, commerciante della zona che vuole mettere le mani sulle terre. Durante una scazzottata, i fratelli casualmente scoprono che Katie aveva contattato un allevatore per far affari e guadagnare quel che serviva per far studiare il più giovane dei figli. I fratelli decidono di onorare l’impegno e partono con una mandria per portare i capi alla vendita. Nel frattempo Hastings fa in modo di attirare lo sceriffo a casa degli Elder e lì ne provoca la morte incolpando i fratelli, i quali vengono catturati. I fratelli riescono comunque a smascherarlo.

I 4 figli di Katie Elder: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? La regia è di Henry Hathaway, tra gli attori troviamo John Wayne, Dean Martin, Martha Hyer, Michael Anderson jr., Earl Holliman, Jeremy Slate, James Gregory, Paul Fix, George Kennedy…

Streaming e tv

Dove vedere il film I 4 figli di Katie Elder? Appuntamento su Rai 3 in prima serata questa sera, 2 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.