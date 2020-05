Hunger Games, il film su Italia 1: trama, cast e streaming

Questa sera su Italia 1 torna la saga degli Hunger Games, l’appassionante storia di Katniss Everdeen che ha insegnato come il potere possa essere donna. Il film è tratto dall’omonima saga letteraria che ha appassionato tutto il mondo, motivo per cui poi la fama è arrivata anche sul grande schermo. A interpretare la paladina della giustizia in quattro film è stata Jennifer Lawrence, attrice che deve a Katniss tutta la sua fama. Diretto da Gary Ross, il primo film procede di pari passo alla narrazione del romanzo, ambientato in un futuro distopico dove esiste soltanto una nazione divisa per distretti: man mano che si scende di numero, aumenta il degrado e la protagonista, Katniss, viene proprio dall’ultimo, il distretto 12. Vediamo qual è la trama del primo film, il cast e lo streaming.

Hunger Games, la trama del film

Ambientato in un futuro distopico, il film racconta della nazione di Panem divisa in 12 distretti al cui vertice c’è Capitol City, dove regna il dispotico Presidente Snow. Molti anni addietro, la popolazione si ribellò ma le forze armate distrussero il tredicesimo distretto, che da quel momento non esistette più. In seguito a quella ribellione nacquero i giochi della fame, detti comunemente Hunger Games, che prevedeva la partecipazione di un ragazzo e una ragazza per ogni distretto: uno spettacolo d’intrattenimento crudele e disumano dove soltanto uno poteva vincere su tutti gli altri. Il gioco infatti prevedeva la vittoria di un solo concorrente, che avrebbe dovuto uccidere (o comunque vedere eliminati) tutti gli altri.

La protagonista della storia, Katniss, subentra nel momento in cui, alla mietitura, viene fatto il nome di sua sorella più piccola, Primrose. Katniss si offre volontaria al suo posto e affianca Peeta Mellark, altro prescelto per partecipare. Peeta non ha la stoffa del combattente, è il figlio del panettiere e il suo cuore d’oro non c’entra niente con gli Hunger Games. In passato, Peeta ha aiutato Katniss a non morire di fame e la ragazza non l’ha mai dimenticato. Katniss è un personaggio diffidente, non lascia mai trapelare le proprie debolezze e questo l’aiuterà a cavarsela nell’arena con gli altri agguerriti concorrenti. Allenati dall’ex campione Haymitch e dalla stravagante Effie Trinket, i tributi si allenano prima di entrare nell’arena, dove poi saranno soli, uno contro tutti.

Quando i giochi iniziano, Peeta prende le distanze e Katniss si ritrova da sola. L’unico appoggio che trova è la piccola Rue, entrambe si aiutano mosse dall’altruismo finché Rue non viene uccisa. Da quel momento Katniss comprende la legge della giungla: sopravvive soltanto chi è disposto a uccidere per primo.

Il primo film termina con l’alleanza di Katniss e Peeta, che vogliono vincere insieme il gioco per la prima volta in tanti anni, proclamando grande e finto amore alle telecamere. Katniss diventa simbolo della rivolta e Panem la acclama. La sua vittoria però non piacerà molto al Presidente Snow, che farà di tutto per fargliela pagare.

Hunger Games, il cast

Chi vediamo nel cast del film? Partiamo da Jennifer Lawrence, attrice che ha ottenuto la fama con questo film e che interpreta la protagonista Katniss. Al suo fianco vediamo Liam Hemsworth che interpreta il suo migliore amico Gale. Josh Hutcherson invece interpreta Peeta Mellark, Elizabeth Banks interpreta la stravagante Effie.

Poi vediamo Stanley Tucci, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Lenny Kravitz, Isabelle Fuhrman, Wes Bentley, Willow Shields, Paula Malcomson, Raiko Bowman, Toby Jones, Kimiko Gelman, Nelson Ascencio, Brooke Bundy, Amandla Stenberg, Dayo Okeniyi, Leven Rambin, Jack Quaid, Alexander Ludwig.

Hunger Games, il resto della saga e il nuovo prequel

La saga letteraria di Hunger Games – scritta da Suzanne Collins – è composta da tre libri, mentre al cinema sono arrivati quattro film: questo perché l’ultimo libro è stato diviso in due parti, poiché troppo ricco d’eventi.

Il secondo libro e film s’intitola La ragazza di fuoco, mentre il terzo s’intitola Il canto della rivolta, diviso in Parte 1 e Parte 2.

Nel 2020, è stato annunciato che arriverà un libro prequel della saga, intitolato The Ballad of Songbirds and Snakes e dedicato al personaggio del Presidente Snow: in questo romanzo, ambientato cronologicamente prima della saga originale, vedremo quindi un giovane Coriolanus Snow, aspirante presidente della città di Panem.

Hunger Games, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere il film in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 7 maggio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Potrebbero interessarti Pelé: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Canale 5 Pelé, la trama del film ispirato alla storia vera del campione brasiliano Vivi e lascia vivere: cosa è successo nella puntate andate in onda