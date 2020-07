House party, stasera su Canale 5 in replica con Michelle Hunziker e Il Volo: anticipazioni

Questa sera, martedì 7 luglio 2020, va in onda in prima serata su Canale 5 la replica di House party, l’innovativo show in tre puntate andato in onda nel 2016. Lo spettacolo, prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi, ha tra le sue particolarità quello di essere condotto in ogni serata da coppie diverse di presentatori, formate da grandi personaggi amati dal pubblico. Inoltre lo show è ambientato all’interno di una casa. Alla guida della puntata di stasera, 7 luglio 2020, Michelle Hunziker con i ragazzi de Il Volo. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tre coppie di conduttori per tre puntate di grande intrattenimento, tra racconti, sorprese, musica e colpi di scena. Le coppie alla guida di House party, una per ciascuno dei tre appuntamenti, sono formate da Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, Michelle Hunziker e Il Volo, Gerry Scotti e Laura Pausini. Secondo le anticipazioni fornite da Mediaset, questa sera, 7 luglio, rivivremo in replica la puntata condotta da Michelle Hunziker e Il Volo.

Ambientato in un un bed & breakfast, House party permette a ogni coppia di conduttori di raccontarsi attraverso aneddoti e storie, grazie anche alla presenza di numerosi ospiti, i personaggi più in vista del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport che, a loro volta, si aprono attraverso delle interviste. La proprietaria del bed & breakfast è la ballerina Tamara Fernando che ha il compito d’interrompere il ritmo della trasmissione dando ordini al personale, formato dai ballerini del corpo di ballo di Giuliano Peparini.

A fare gli onori di casa nella puntata di stasera l’inedita coppia formata da Michelle Hunziker e il trio de Il Volo, vale a dire Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, che con le loro voci hanno conquistato un successo planetario. Tra i momenti da non perdere, il duetto tra la showgirl svizzera e i cantanti de Il Volo in un’emozionante versione di Smile, colonna sonora del film cult Tempi moderni, scritta dal maestro del cinema Charlie Chaplin.

Il Volo è sinonimo di grande musica, per questo durante la puntata di oggi di House party in replica su Canale 5 ascolteremo brani di vario genere, eseguiti dai ragazzi usciti da Ti lascio una canzone di Antonella Clerici: grandi classici della musica lirica come Libiamo ne’ lieti calici, da La Traviata di Verdi e Nessun dorma, da la Turandot di Puccini a canzoni rock e pop come Somebody to love dei Queen, La vie en rose di Edith Piaf e New York, New York della magnifica Liza Minnelli. Tante anche le sorprese, con O surdato innamorato o il mash-up su ritornelli di celebri brani rock della canzone Mamma son tanto felice. E ancora la stupenda Piove di Domenico Modugno – meglio conosciuta come Ciao ciao bambina – eseguita con l’accompagnamento di sei percussionisti in stile Stomp.

Nella “casa” di House party non mancheranno poi i grandi ospiti. Ci sarà Alex Del Piero che improvviserà con i tre ragazzi una partitella di calcio/tennis. E poi grandi attori come Giancarlo Giannini, protagonista di un viaggio nel tempo attraverso il Festival di Sanremo, accompagnato dalle voci de Il Volo e da Michelle in versione direttore d’orchestra; Vincenzo Salemme che reciterà una biografia non autorizzata dei tre tenori e Alessandro Siani in un divertente monologo con esilaranti lezioni di napoletano. A House party anche Salvatore Esposito (Genny Savastano di Gomorra) e Enzo Iacchetti nell’interpretazione di Santa Pietra e i SanPietrini.

Torna poi la grande musica: accompagnati da un’orchestra di 40 elementi, i tre tenori duetteranno con la voce più rock della musica italiana, Gianna Nannini, in una speciale versione di Meravigliosa creatura; con le giovani pop-star Benji e Fede canteranno poi in versione acustica i successi Amore wifi e L’amore si muove, mentre la splendida voce soul jazz di Mario Biondi si mescolerà alle loro voci per l’emozionante My way di Frank Sinatra. Con la talentuosa pianista Shary Noioso, infine, i ragazzi de Il Volo eseguiranno Imagine e The best day of my life. Ad attendere gli ospiti nel backstage gli attori Dino Abbrescia e Massimo Bagnato e le loro divertenti gag. Appuntamento dunque questa sera, 7 luglio 2020, su Canale 5 in prima serata dalle 21.20 con House party.

House party: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv lo show House party? Lo spettacolo va in onda su Canale 5 stasera, martedì 7 luglio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda dello show ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: House party è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

