House of Gucci: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 18 ottobre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda House of Gucci, film del 2021 diretto da Ridley Scott. La pellicola è un adattamento cinematografico del libro “House of Gucci. Una storia vera di moda, avidità, crimine”, scritto da Sara Gay Forden, che racconta le vicende reali che nel 1995 portarono Patrizia Reggiani ad organizzare l’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci, imprenditore ed ex presidente della celeberrima casa di moda omonima. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Milano, Italia, 1970. Patrizia Reggiani è un’attraente ragazza di 22 anni che lavora come responsabile d’ufficio nella piccola ditta di autotrasporti di suo padre Fernando. Ad una festa, Patrizia incontra il coetaneo Maurizio Gucci, studente di giurisprudenza ed erede, attraverso il padre Rodolfo, del 50% della casa di alta moda Gucci, fondata da suo nonno paterno Guccio. Patrizia comincia a corteggiare il goffo Maurizio, finché i due si innamorano e lui la presenta alla famiglia. Rodolfo Gucci, però, capisce che a Patrizia interessano solo il denaro ed il successo e lo dice a Maurizio, avvertendolo che, se la dovesse sposare, lo diserederà; Maurizio sceglie Patrizia al posto del suo legame con i Gucci, lasciando la famiglia. Patrizia e Maurizio si sposano e quest’ultimo viene assunto presso l’azienda di autotrasporti Reggiani.

Alcuni anni dopo Patrizia rimane incinta e vede nella nascita della figlia Alessandra una via per la riconciliazione familiare, quindi racconta la notizia allo zio di Maurizio, Aldo Gucci, fratello di Rodolfo; Aldo, deliziato, prende la coppia sotto la sua ala protettrice e presenta Patrizia a suo figlio Paolo, che desidera diventare stilista all’interno di Gucci nonostante la sua mancanza di talento e le sue discutibili creazioni. Grazie ad Aldo, Maurizio ed un Rodolfo ormai malato terminale si riconciliano poco prima della morte di quest’ultimo. Rodolfo quindi include nuovamente Maurizio nel suo testamento, ma muore prima di essere riuscito a firmare l’atto che trasferisce le azioni Gucci al figlio. Patrizia però falsifica la firma di Rodolfo sul documento, facendo quindi in modo che il marito erediti il 50% dell’azienda di famiglia, come gli spetterebbe.

Patrizia comincia a consultare Giuseppina “Pina” Auriemma, una sensitiva, come guida spirituale, e si scontra con Aldo riguardo alla vendita clandestina da parte dell’azienda di prodotti Gucci a basso costo sul mercato nero. La donna manipola Maurizio, che in realtà ha poco interesse per Gucci, e complotta contro il marito ed i suoi familiari allo scopo di assumere un ruolo più attivo all’interno dell’azienda ed ottenerne il controllo, acquisendo parte delle azioni di Aldo e Paolo, che detengono il restante 50%. Paolo acquisisce dei documenti che dimostrano che Aldo ha evaso le tasse negli Stati Uniti, in quanto Patrizia gli ha promesso che in cambio gli concederà di disegnare la propria linea di abiti e di farla commercializzare da Gucci. Aldo viene così arrestato dall’IRS e condannato a un anno di carcere. Patrizia e Maurizio, però, non tengono fede alla loro promessa: la polizia italiana, infatti, interrompe la sfilata di Paolo, che in realtà non è mai stato autorizzato all’uso del marchio Gucci.

Patrizia e Maurizio chiedono a Paolo di vendere loro le sue azioni, ma lui li respinge arrabbiato e si allontana dalla famiglia. La Guardia di Finanza italiana perquisisce la casa di Maurizio e tenta di arrestarlo per aver falsificato la firma di Rodolfo. I coniugi Gucci fuggono nella loro casa a St. Moritz, in Svizzera, dove Maurizio incontra la sua vecchia amica Paola Franchi. Dopo una discussione tra Maurizio e Patrizia, Maurizio dice di essere stanco dell’influenza della moglie su di lui e sull’azienda, chiedendo alla moglie e alla figlia di tornare in Italia e iniziando una relazione sentimentale con Paola. Patrizia tenta in lacrime una riconciliazione con Maurizio, ma lui la ignora categoricamente; successivamente chiede a Patrizia il divorzio tramite il suo assistente ed amico di vecchia data Domenico De Sole, cosa che manda Patrizia su tutte le furie…

House of Gucci: il cast

Abbiamo visto la trama di House of Gucci, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lady Gaga: Patrizia Reggiani

Adam Driver: Maurizio Gucci

Jared Leto: Paolo Gucci

Jeremy Irons: Rodolfo Gucci

Jack Huston: Domenico De Sole

Salma Hayek: Giuseppina Auriemma

Al Pacino: Aldo Gucci

Camille Cottin: Paola Franchi

Reeve Carney: Tom Ford

Streaming e tv

Dove vedere House of Gucci in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 18 ottobre 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.