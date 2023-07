Hotel Portofino: il cast (attori) completo della serie tv su Rai 1

Qual è il cast (attori) completo di Hotel Portofino, la serie ideata da Matt Baker e basata sull’omonimo romanzo di J.P. O’Connell in onda il martedì sera su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Natascha McElhone: Bella Ainsworth

Lucy Akhurst: Julia Drummond-Ward

Louisa Binder: Constance March

Elizabeth Carling: Betty Scanlon

Oliver Dench: Lucian Ainsworth

Pasquale Esposito: Vincenzo Danioni

Rocco Fasano: Gianluca Bruzzone

Lily Frazer: Claudine Pascal

Adam James: Jack Turner

Imogen King: Melissa de Vere

Olivia Morris: Alice Mays-Smith

Daniele Pecci: Carlo Albani

Lorenzo Richelmy: Roberto Albani

Claude Scott-Mitchell: Rose Drummond-Ward

Mark Umbers: Cecil Ainsworth

Assad Zaman: Anish Sengupta

Anna Chancellor: Lady Latchmere

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Hotel Portofino, ma dove vedere la serie tv in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.