Hotel Gagarin: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, domenica 6 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre) va in onda Hotel Gagarin, film del 2018 diretto da Simone Spada, con protagonisti Claudio Amendola e Luca Argentero e la partecipazione di Giuseppe Battiston. Ma qual è la trama? E il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Franco Paradiso, un produttore improvvisato, viene chiamato dall’onorevole Pietro Turone, un europarlamentare senza scrupoli e corrotto, per filmare un film in Armenia con l’intento di intascare alcuni fondi che la Comunità europea eroga per la produzione di film. Paradiso riceve il copione che è estratto dal racconto “Il viaggio di Marta” del professore Nicola, insegnante di storia alle scuole superiori. Paradiso contatta il professore e mette insieme la troupe del film ingaggiando tecnici e attori a caso per mandarli in Armenia il prima possibile. Partono quindi Nicola, l’autore del racconto, Elio, un elettricista ingaggiato come tecnico delle luci, Sergio, un fotografo spiantato ingaggiato come video-operatore, Patrizia, una prostituta ingaggiata come attrice improvvisata, e Valeria, una russa dai loschi affari ingaggiata come organizzatrice. Le prime attività sono quelle di sopralluogo accompagnati da Kira e Aram ma dopo poco il vicino Azerbaigian bombarda il paese (nell’ambito delle rivendicazioni per la regione del Nagorno Karabakh). Come conseguenza, la troupe è costretta a rimanere nell’albergo che li ospita (l’Hotel Gagarin) in attesa di nuove istruzioni e non è possibile reimpatriare perché gli aeroporti sono chiusi. Inoltre Paradiso viene arrestato dalla Guardia di Finanza, lasciando senza soldi anche la complice che confessa tutto al gruppo… Di seguito il trailer del film:

Hotel Gagarin: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Hotel Gagarin, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Amendola: Elio Beato

Luca Argentero: Sergio

Giuseppe Battiston: Nicola

Barbora Bobulova: Valeria

Silvia D’Amico: Patrizia Affogalasino

Philippe Leroy: Virgil

Caterina Shulha: Kira

Hovhannes Azoyan: Aram

Tommaso Ragno: Franco Paradiso

Paolo De Vita: Conversano

Streaming e tv

Dove vedere Hotel Gagarin in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 6 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi e film Rai da pc, tablet e smartphone. Vi siete persi il film? Tranquilli, sarà possibile recuperarlo sempre su RaiPlay grazie alla funzione on-demand.

