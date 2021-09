Honolulu: comici, cast, ospiti e conduttori show Italia 1

Honolulu è il nuovo show comico di Italia 1, che prende il posto di Colorado, e va in onda in prima serata ogni mercoledì dal 22 settembre 2021 alle ore 21.20. Alla conduzione la coppia inedita formata da Francesco Mandelli e Fatima Trotta. Nel programma ritroveremo alcuni volti noti della comicità italiana e giovani promesse, pronti a farci divertire. Vediamo insieme il cast completo con i comici e gli ospiti.

Cast

Sono tanti i comici che si alterneranno sul palco di Honolulu, il nuovo show condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli, tra volti noti e nuove promesse. Francesco Cicchella, Herbert Cioffi, Raffaele D’Ambrosio, Alberto Farina, Stefano Gorno, Andrea Paris, Valentina Persia, Herbert Ballerina, i Ditelo Voi, Alessandro Bianchi, Enzo e Sal, Fausto Solidoro, Andrea Di Marco, Nando Timoteo, Omar Fantini, Ernesto Maria Ponte, Maria Pia Timo, Roberto Anelli e tanti altri.

Non solo cabaret, a Honolulu non mancheranno le web star come Il Musazzi, Maryna, Ciaolale e Gramuglia. Tanti i contributi video esterni realizzati ad hoc, con i Senso Doppio, Marcello Cesena (che torna finalmente in tv con una versione inedita e rinnovata del suo cult “Sensualità a corte”), Peppe e Ciccio. Per ogni puntata inoltre non mancheranno grandi ospiti. Alla prima, del 22 settembre 2021, ci sarà ad esempio Filippo Bisciglia.

Streaming e tv

Abbiamo visto i comici di Honolulu ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 ogni mercoledì sera dal 22 settembre 2021 alle ore 21.20 per sei puntate. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente lo show sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.