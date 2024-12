Herbie – Il super Maggiolino: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 19 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Herbie – Il super Maggiolino (Herbie: Fully Loaded), film del 2005 diretto da Angela Robinson. È una commedia fantastica, sesto episodio della serie cinematografica Disney. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Herbie è un Maggiolino del 1963 che negli anni passati ha collezionato innumerevoli vittorie. Dopo una serie di sconfitte, però, viene dimenticato da tutti e finisce in un’impresa di autodemolizioni. Nel frattempo, Maggie Peyton, nipote, figlia e sorella di tre piloti della Nextel Cup, si è laureata e a breve si trasferirà a New York con la sua amica Charisma; come regalo di laurea, il padre decide di portarla a comprare una macchina usata, proprio nello sfasciacarrozze dove è stato portato Herbie. Maggie nota due fantastiche auto: la prima è la replica di una stock car d’epoca, la seconda è una Nissan, che però viene distrutta da Herbie. Maggie decide di comprare il Maggiolino, il quale, una volta riparato, prende vita e la porta dal suo amico Kevin, proprietario delle Officine Meccaniche Kevin; il ragazzo decide di rimettere a nuovo Herbie, ma questi prende il controllo della situazione e obbliga Maggie a sfidare il tre volte campione della Nextel Cup, Trip Murphy. Dopo una breve gara, lo batte sonoramente; desideroso di rivalsa, Trip, con il suo aiutante Crash e suo fratello Larry, organizza una Due giorni automobilistica in cui 200 auto si sfideranno in 199 gare; Herbie le vince tutte, mentre Maggie, per non farsi scoprire dal padre, che non vuole farla correre per paura di perderla, decide di correre sotto lo pseudonimo di Maxx. La sera prima dell’ultima gara, però, Maggie prova la Chevrolet Monte Carlo da Nascar di Trip Murphy, e i due decidono che il vincitore avrebbe avuto la macchina dell’altro.

Herbie – Il super Maggiolino: il cast

Abbiamo visto la trama di Herbie – Il super Maggiolino, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lindsay Lohan: Maggie Peyton

Michael Keaton: Ray Peyton

Matt Dillon: Trip Murphy

Breckin Meyer: Ray Peyton Jr.

Justin Long: Kevin

Cheryl Hines: Sally Greer

Jimmi Simpson: Crash

Jill Ritchie: Charisma

Thomas Lennon: Larry Murphy

Jeremy Roberts: Crazy Dave

Peter Pasco: Juan Hernandez

Mario Larraza: Miguel Hernandez

Patrick Cranshaw: Jimmy D.

Streaming e tv

Dove vedere Herbie – Il super Maggiolino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 19 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.