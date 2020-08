Hellboy: trama, cast e trailer del film in onda su Sky Cinema Uno

Questa sera, martedì 4 agosto 2020, va in onda su Sky Cinema Uno il film Hellboy, pellicola del 2019 diretta da Neil Marshall e tratta dai fumetti con protagonista Hellboy creati da Mike Mignola. Si tratta inoltre di un reboot dopo i film diretti da Guillermo del Toro Hellboy e Hellboy: The Golden Army. Ma qual è la trama, il cast e il trailer del film? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il supereroe demoniaco Hellboy (David Harbour) è un detective del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense), un dipartimento che difende la Terra dalle minacce cosmiche. A lui viene affidata la missione di scovare e sconfiggere tre giganti del Club Osiride che stanno terrorizzando l’Inghilterra; una volta sul posto però, scopre la verità sulle sue origini da una veggente, Lady Hatton. La donna gli rivela come sia apparso nel nostro mondo nel 1944, dopo essere stato evocato dallo stregone Rasputin, un russo al servizio delle SS. In seguito è stato rapito ai Nazisti dagli Alleati ancora piccolo e cresciuto in una base dell’esercito americano in New Mexico dal suo capo Trevor Bruttenholm, che lo considera come un figlio.

Tormentato dalla verità appena scoperta, continua la sua missione alla ricerca dei giganti, quando finisce vittima di un agguato e riesce a malapena a sconfiggere i suoi nemici, risvegliandosi malconcio a casa di Alice Monaghan, una giovane donna a cui aveva salvato la vita quando era bambina. Bruttenholm rintraccia Hellboy e, secondo la trama, lo avvisa che alcune forze oscure stanno cercando di riunire i resti di Nimue, la malvagia Regina di Sangue che aveva scatenato morte e disperazione nell’Inghilterra del Medioevo, decapitata da Re Artù e Mago Merlino con la spada Excalibur e le cui membra erano state nascoste lungo tutto il paese.

Hellboy viene a sapere che è il perfido Grugach, un mostro orribile con l’aspetto di un cinghiale, che cerca di resuscitare Nimue per scatenare l’Apocalisse. Affiancato da Alice e Daimio, un capitano dell’esercito che può trasformarsi in un giaguaro mannaro, Hellboy si metterà sulle tracce del Grugach e della Regina di Sangue per fermare la fine del mondo e si ritroverà ad affrontare il suo passato, dovendo decidere da che parte stare.

Hellboy cast: attori e personaggi

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questo film del 2019, come David Harbour nei panni del protagonista e Milla Jovovich in quelli della Regina di Sangue. Di seguito tutti gli attori del cast e i personaggi interpretati.

David Harbour: Hellboy / Anung Un Rama

Milla Jovovich: Vivienne Nimue / Regina di Sangue

Ian McShane: professor Broom

Sasha Lane: Alice Monaghan

Daniel Dae Kim: Ben Daimio

Douglas Tait: Gruagach

Troy James: Baba Yaga

Thomas Haden Church: Lobster Johnson

Penelope Mitchell: Ganeida

Sophie Okonedo: Lady Hatton

Brian Gleeson: Merlino

Alistair Petrie: Lord Adam Glaren

Kristina Klebe: Leni Riefenstahl

Ashley Edner: agente Taylor

Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Hellboy, film del 2019 in onda su Sky Cinema Uno il 4 agosto 2020 dalle 21.15.

Potrebbero interessarti Sorelle, le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1 Chicago PD 6 anticipazioni: la trama della settima puntata | 4 agosto Sorelle, cosa è successo nella precedente puntata, dove eravamo rimasti