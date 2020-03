Harry Potter e la pietra filosofale: su Italia 1 riparte la saga del mago nata dai romanzi di J. K. Rowling

Riparte stasera, per intrattenere gli italiani in quarantena per via dell’emergenza Coronavirus, grandi e piccini che siano, la saga di Harry Potter, il maghetto più famoso al mondo nato dalla geniale penna della scrittrice J. K. Rowling, la quale ha partorito ben sette romanzi che raccontano la storia di un ragazzo che scopre di essere un mago e va a frequentare la scuola di magia di Hogwarts e dei suoi compagni. Harry Potter e la pietra filosofale va in onda in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.20, mentre nelle prossime settimane verranno trasmessi tutti gli altri capitoli, in totale otto, dell’avvincente storia che vede come protagonisti Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione) e Rupert Grint (Ron).

Nonostante non sia la prima volta che questi film si riaffacciano nella programmazione di Italia 1, è sempre un piacere rigustare le avventure di Harry Potter e dei suoi fedeli compagni tra i corridoi della scuola di magia, che i protagonisti in questa pellicola conoscono per la prima volta. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Harry Potter e la pietra filosofale: la trama del primo capitolo

Dato in affidamento agli zii babbani quando era ancora in fasce, Harry Potter non sa ancora di possedere dei poteri magici, fino a quando non viene chiamato alla scuola di magia di Hogwarts. Tra una lezione di volo sulla scopa e una di levitazione, Harry impara anche l’amicizia con due suoi coetanei, ed entra a far parte della squadra di Quidditch del Grifondoro, come il padre da giovane. Quando tutto sembra andare bene, i tre ragazzi scoprono che qualcuno, probabilmente il cattivissimo Voldemort, sta tentando di rubare la mitica Pietra Filosofale custodita nella scuola, che ha il potere di donare l’immortalità al suo possessore. Comincia così l’avventura del maghetto, tra mostri, chiavi volanti e scacchiere giganti.

Harry Potter e la pietra filosofale: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Daniel Radcliffe – Harry Potter

– Harry Potter Rupert Grint – Ron Weasley

– Ron Weasley Emma Watson – Hermione Granger

– Hermione Granger John Cleese – Nick-Quasi-Senza-Testa

– Nick-Quasi-Senza-Testa Robbie Coltrane – Rubeus Hagrid

– Rubeus Hagrid Warwick Davis – Filius Vitious

– Filius Vitious Richard Griffiths – Vernon Dursley

– Vernon Dursley Richard Harris – Albus Silente

– Albus Silente Ian Hart – Quirinus Raptor

– Quirinus Raptor John Hurt – Ollivander

– Ollivander Alan Rickman – Severus Piton

– Severus Piton Fiona Shaw – Petunia Dursley

– Petunia Dursley Maggie Smith – Minerva McGranitt

– Minerva McGranitt Julie Walters – Molly Weasley

Harry Potter e la pietra filosofale: il trailer

Ecco il trailer del film:

Harry Potter e la pietra filosofale: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Harry Potter e la pietra filosofale in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 16 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

