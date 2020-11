Harry Potter e la camera dei segreti: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Harry Potter e la camera dei segreti, film del 2002 diretto da Chris Columbus, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, secondo episodio della saga di Harry Potter, scritta da J. K. Rowling. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Harry Potter sta trascorrendo l’estate al numero 4 di Privet Drive presso la famiglia dello zio Vernon Dursley, rattristato dal fatto di non aver ricevuto alcuna lettera dai suoi amici. Una sera riceve la visita di Dobby, un elfo domestico, che gli dice che non potrà tornare alla scuola di magia perché qualcuno vuole ucciderlo. Harry Potter però non vuole rinunciare a frequentare il secondo anno della scuola e così Dobby fa una magia nella casa degli zii di Harry. Quest’ultimo riceve immediatamente una comunicazione del Ministero della Magia, che pensa sia stato Harry a compiere la magia e gli ricorda che non può usare i suoi poteri nel mondo dei Babbani durante l’estate. Gli zii di Harry lo rinchiudono nella sua stanza, finché una notte i Weasley arrivano davanti alla sua finestra a bordo di un’auto volante e lo liberano. Harry così si trasferisce a casa dei Weasley fino alla fine dell’estate.

Harry Potter e la camera dei segreti: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Harry Potter e la camera dei segreti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Kenneth Branagh: Gilderoy Allock

Richard Harris: Albus Silente

Toby Jones: Dobby l’elfo

Tom Felton: Draco Malfoy

Jamie Waylett: Vincent Tiger

Josh Herdman: Gregory Goyle

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Alan Rickman: Severus Piton

David Bradley: Argus Gazza

Mark Williams: Arthur Weasley

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Julie Walters: Molly Weasley

Shirley Henderson: Mirtilla Malcontenta

Christian Coulson: Tom Riddle

Sean Biggerstaff: Oliver Baston

Robert Hardy: Cornelius Caramell

Gemma Jones: Poppy Chips

Miriam Margolyes: Pomona Sprite

Richard Griffiths: Vernon Dursley

Fiona Shaw: Petunia Dursley

Harry Melling: Dudley Dursley

John Cleese: Nick-Quasi-Senza-Testa

Streaming e tv

Dove vedere Harry Potter e la camera dei segreti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 19 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

