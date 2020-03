Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: trama, cast e streaming

Anche questo lunedì torna l’appuntamento con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il terzo film dell’appassionante saga nata dalla penna di J.K. Rowling. Dopo il grande successo in termini d’ascolti dei primi due film, torna anche questo lunedì il film con il maghetto inglese che ha stregato tutto il mondo. Il terzo capitolo mette in moto un profondo cambiamento ai fini della trama.

La scorsa settimana, Italia 1 ha ascoltato il coro degli utenti sul web che hanno richiesto a gran voce la saga per intero di Harry Potter. Il web chiama e Mediaset risponde, perché nel palinsesto è comparsa magicamente tutta la saga del mago della Rowling, anche per tener compagnia agli italiani in questo difficile momento storico, a causa dell’emergenza Coronavirus. Qual è la trama di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban? Vediamo insieme il cast e dove seguirlo in streaming.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, la trama

Il terzo film di Harry Potter parte da una terribile estate per il maghetto, trascorsa insieme agli zii Dursley. Per Harry arriva il terzo anno alla scuola di Hogwarts e, come quasi da tradizione, arriva un nuovo avvertimento da parte di Arthur Weasley: un pericoloso criminale e seguace di Voldemort, Sirius Black, è evaso da Azkaban, la prigione di massima sicurezza per maghi. Il preside della scuola, Albus Silente, decide di mettere sotto sorveglianza il castello, che viene circondato dai Dissennatori (creature terrificanti che controllano Azkaban e che si nutrono della felicità degli altri).

Inizia l’anno nuovo ed Harry, insieme agli amici Hermione e Ron, comincia a seguire nuovi corsi come Cura delle Creature Magiche con Hagrid e Divinazione con la professoressa Cooman. Quest’ultima mette subito in guardia Harry, professonando un pericolo di morte imminente. Il maghetto, preso di mira dai Dissennatori, allora viene aiutato da Remus Lupin, professore di Difesa contro le Arti Oscure, che gli spiega con lezioni private come proteggersi da queste creature. Gli insegna l’incantesimo Incanto Patronus. Nel mentre, però, Harry scopre la vera identità di Sirius Black e cioè che è il suo padrino e che fu proprio lui a tradire i genitori, consegnandoli a Voldemort.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il cast

Il film, uscito nel 2004, vede i soliti protagonisti con qualche aggiunta in più. Partiamo dal trio di inseparabili amici: Harry Potter, Hermione e Ron sono interpretati sempre da DAniel Radcliff, Emma Watson e Rupert Grint.

Di seguito, ecco il resto del cast:

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Michael Gambon: Albus Silente

Richard Griffiths: Vernon Dursley

Gary Oldman: Sirius Black

Alan Rickman: Severus Piton

Fiona Shaw: Petunia Dursley

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Timothy Spall: Peter Minus

David Thewlis: Remus Lupin

Emma Thompson: Sibilla Cooman

Julie Walters: Molly Weasley

La regia del film è affidata ad Alfonso Cuaron.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, diretta tv e streaming

Come fare per vedere Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 13 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

