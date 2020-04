Harry Potter e i Doni della Morte: cosa succede nella seconda parte? La trama

Questa sera, lunedì 6 aprile 2020, va in onda Harry Potter e i Doni della Morte, la prima parte del film conclusivo dell’avvincente saga del maghetto più famoso al mondo. Nato dalla penna di J.K. Rowling, il mago di Hogwarts conclude il suo percorso con la seconda parte dei Doni della Morte, in onda martedì 7 aprile 2020 in prima serata su Italia 1.

Dopo aver visto la prima parte, adesso vediamo cosa ci aspetta nella seconda.

Harry Potter e i Doni della Morte, la trama della parte 2

Nella seconda e ultima parte, Harry ha ormai lasciato Hogwarts per continuare la disperata ricerca degli Horcrux sperando di indebolire Lord Voldemort. In compagnia di Ron ed Hermione, i tre organizzano un furto alla Gringott, la banca dei maghi, dove si trova l’ultimo Horcrux rimasto: precisamente, si trova nella camera blindata di Bellatrix Lestrange. Non mancheranno le difficoltà, per fortuna riusciranno ad impossessarsi dell’Horcrux e scapperanno in sella a un drago. In una delle sue visioni, Harry apprende che Voldemort è furioso per il furto alla Gringott e che esiste ancora un quinto oggetto legato a Priscilla Corvonero. A quel punto, i tre amici decidono di tornare ad Hogwarts e visitare la casa di Alberforth Silente, il fratello del defunto Albus, e lì scopriranno un passaggio segreto che permetterà loro di infiltrarsi nel castello. Cercheranno il diadema di Priscilla Corovonero ma Severus, ormai preside della scuola, scopre della presenza di Harry nella scuola e la professoressa McGranitt allora difende il ragazzo dando inizio a un duello con Piton. Il preside è costretto a fuggire.

Inizia così la lotta tra bene e male: Voldemort ha radunato il suo esercito nella scuola contrandosi con gli studenti e l’Ordine della Fenice. Il duello finale vedrà avversari Harry Potter e Lord Voldemort. Chi vincerà?

Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 vi aspetta martedì 7 aprile 2020, dalle ore 21:20 su Italia 1.

Potrebbero interessarti Harry Potter e i Doni della Morte: le differenze tra libro e film La Tata, la reunion speciale del cast durante la quarantena è visibile anche in Italia Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 6 aprile 2020, su Rai 3