Harry e Meghan: l’intervista di Oprah Winfrey su Tv8 stasera. Anticipazioni

Questa sera, martedì 9 marzo 2021, in prima serata e in prima visione su Tv8 dalle 21.30 va in onda l’intervista di Harry Windsor e Meghan Markle realizzata da Oprah Winfrey. Un’intervista che ha già fatto molto discutere e che è andata in onda per negli Stati Uniti su CBS. Visto il clamore per le dichiarazioni fatte, è stata venduta in più di 70 paesi al mondo. In Italia sarà possibile seguire l’intervista integrale questa sera, 9 marzo 2021, su Tv8 alle 21.30. Ecco tutte le anticipazioni e dove vederla in streaming.

Anticipazioni

Questa sera, martedì 9 marzo alle 21.30 su Tv8 va in onda lo speciale “CBS presents Oprah with Meghan and Harry”, ovvero l’intervista esclusiva fatta dalla celebre presentatrice americana al principe Harry Windsor e a Meghan Markle, duca e duchessa di Sussex. Nel corso dell’intervista, che negli Stati Uniti è andata in onda domenica sera ed è durata circa due ore, Meghan e Harry hanno parlato della famiglia reale, del loro matrimonio e della maternità, parlando anche di salute mentale nonché della discriminazione e del razzismo subiti da Meghan proprio a Buckingham Palace.

Un’intervista faccia a faccia tra la regina dell’intrattenimento USA, Oprah Winfrey e il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan, per quello che è stato presentato come una chiacchierata intima, dove l’ex-attrice ha accusato di razzismo la famiglia reale e ha rivelato di aver avuto pensieri suicidi. La Winfrey parlerà con Meghan, la duchessa di Sussex, in un’intervista ad ampio spettro che verterà su diversi argomenti. Si partirà dal suo ingresso nella famiglia reale, al matrimonio, la maternità. Poi il suo impegno filantropico e di come abbia gestito la sua vita sotto un’intensa pressione pubblica. In un secondo momento, si unirà a loro anche il Principe Harry e si parlerà del loro trasferimento negli Stati Uniti e delle speranze per il futuro della loro famiglia in espansione.

Molto dure anche le dichiarazioni di Meghan a proposito di come fosse il suo rapporto con la famiglia reale: “Una volta sposati, tutto iniziò a peggiorare: non ero protetta. Anzi erano disposti a mentire pur di proteggere a mie spese tutti gli altri membri della famiglia. Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo, né gli sarebbe stata garantita la sicurezza. C’erano anche preoccupazioni e conversazioni su quanto sarebbe stata scura la sua pelle quando fosse nato”.

Meghan si è sentita isolata e avversa agli altri componenti della Royal family: “Mi sentii disperatamente sola e abbandonata. Non volevo più vivere». Harry ha quindi spiegato la decisione di abbandonare tutto: «Ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione. Ho capito che dovevamo andarcene perché Meghan stava troppo male. Non potevo permettere alla Storia di ripetersi. Ero intrappolato, senza saperlo, nel sistema, come il resto della mia famiglia, mio padre, mio fratello”. Nessun attacco alla regina Elisabetta II, anzi: “La rispettiamo molto”. “C’è la famiglia reale e ci sono le persone che gestiscono l’istituzione, sono due cose separate ed è importante essere in grado di dividerle perché la regina, per esempio, è sempre stata meravigliosa con me”, ha aggiunto Meghan.

Streaming e diretta tv

L’appuntamento è per le 21.30 su Tv8, canale disponibile al tasto 8 del digitale terrestre. Se non siete a casa, potrete seguire l’intervista in diretta streaming sul sito tv8.it, dove, se i diritti lo permettono, potrete recuperarla in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

