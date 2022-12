Harry e Meghan, l’attesa docuserie Netflix ha già deluso i fan: ecco perché

I due trailer diffusi da Netflix per annunciare l’arrivo della docuserie sul Principe Harry e Meghan Markle stanno facendo discutere. I primi episodi usciranno l’8 dicembre, ma molte cose già non tornano.

Neltflix ha anticipato l’uscita della serie sui duchi di Sussex con due filmati, per un totale di due minuti. I fan più attenti e appassionati hanno analizzato i filmati trasmessi e scoperto che nel montaggio sono stati usati video e foto di repertorio in qualche modo artefatti. Con una media di un’imprecisione ogni trenta secondi. Vediamo insieme quali sono.

Il principe Harry terrorizzato

Nel primissimo trailer pubblicato, si vede una foto di Harry che si protegge dai flash delle macchine fotografiche dei paparazzi. Si tratta di una foto del 2007 ritagliata per omettere un particolare importante: Harry aveva solo 22 anni, si trovava all’aeroporto di Heathrow e al suo fianco c’era l’ex fidanzata Chelsy Davy, non Meghan Markle.

Prima di incontrare la sua attuale moglie, Harry ebbe un’altra relazione. Lei era Chelsy Davy. I due sono stati fidanzati dal 2004 al 2011 e per molto tempo si è pensato potesse essere proprio lei la futura sposa del Principe. Le cose sono andate diversamente, ma i due hanno mantenuto un buon rapporto e sono rimasti amici.

C’è poi un altro spezzone che mostra Harry spaventato e che non ha nulla a che fare con la sua relazione con Meghan. Nel secondo trailer si vede Harry mentre commenta: “Ero terrorizzato, non volevo che riaccadesse un’altra volta”. Nel trailer sembrano parole riferite alla tragedia di Lady Diana, sua madre. In realtà, l’immagina è stata estrapolata da un filmato più lungo del processo in cui è rimasta coinvolta la star televisiva Katie Prince. Le immagini risalgono al 2021 e sono state girate a Londra, fuori dalla Crawley Magistrates Court.

L’incontro con Desmond Tutu

Nell’ottobre del 2019, Harry e Meghan si trovavano in Sudafrica. Qui, i duchi di Sussex hanno incontrato il grande religioso sudafricano e premio Nobel per la Pace Desmond Tutu. Il trailer mostra Harry e Meghan assaliti dai giornalisti. Peccato che la smentita e l’artefatto del montaggio sia stato denunciato sui social network proprio da uno dei cronisti presenti quel giorno. “È una farsa incredibile. Quel giorno, per l’evento, c’erano tre giornalisti accreditati, io ero uno di questi. Eravamo lì per filmare d’accordo con lo staff dell’arcivescovo, e Meghan e Harry avevano acconsentito”. La presenza della stampa era dunque concordata, nessun assalto ai duchi di Sussex, come invece vorrebbe far credere Netflix.