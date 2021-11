Hanna: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 28 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Hanna, film del 2011 diretto da Joe Wright, interpretato da Saoirse Ronan, Eric Bana e Cate Blanchett. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Hanna è una ragazza poco più che adolescente forte ed intelligente, rimasta orfana della madre ed allevata come un soldato dal padre Erik, un ex agente della CIA, con un duro addestramento nelle terre selvagge e fredde della Finlandia, dove trascorre le sue giornate a cacciare e ad affinare l’uso delle armi e delle più sofisticate discipline di combattimento. Ha vissuto un’infanzia diversa dai suoi coetanei, educata in quel totale isolamento dal mondo alla resistenza e alla disciplina, con l’unico scopo di farla diventare una perfetta assassina, pronta a reagire e a difendersi in qualsiasi circostanza. La vita di Hanna cambia quando la ragazza, istruita dal padre con una cultura nozionistica ed enciclopedica, inizia ad essere attratta anche dalle emozioni contenute nell’arte, e decide pertanto di uscire da quella situazione di isolamento e di inserirsi nell’Europa civile, desiderosa di affrontare una vita normale in mezzo a persone comuni. Il padre l’asseconda, pur consapevole che l’uscita da quella loro condizione di eremitaggio costituirà per entrambi l’inizio di una nuova e pericolosa fase della loro esistenza.

Hanna: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Hanna, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Saoirse Ronan: Hanna Heller

Eric Bana: Erik Heller

Cate Blanchett: Marissa Wiegler

Tom Hollander: Isaacs

Olivia Williams: Rachel

Jason Flemyng: Sebastian

Jessica Barden: Sophie

Martin Wuttke: Knepfler

Streaming e tv

Dove vedere Hanna in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 28 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.