Habemus Papam: trama, cast e streaming del film di Nanni Moretti su Rai 3

Habemus Papam è il film di Nanni Moretti del 2011 in onda su Rai 3 questa sera, 27 giugno 2025, alle ore 21.20. La pellicola ha per protagonisti Michel Piccoli, Margherita Buy e lo stesso regista Moretti. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Il film si apre con la morte del Santo Padre e il conclave per eleggere il nuovo Papa. Dopo alcune fumate nere, viene finalmente nominato pontefice il cardinale Melville (Michel Piccoli). Tuttavia, il giorno della proclamazione, mentre i fedeli sono in attesa nella piazza di San Pietro, il religioso va improvvisamente nel panico e fugge, interrompendo l’annuncio ufficiale della sua nomina.

Sorpresi dall’inaspettata reazione, i membri del conclave si trovano bloccati all’interno della Santa Sede, in quanto – secondo il diritto canonico – finché il Papa non si affaccia al balcone per mostrarsi ai fedeli, la cerimonia non può dirsi conclusa e cardinali elettori non possono uscire dal Vaticano. Per venire a capo della crisi esistenziale che sembra aver colpito il cardinale Melville, viene chiamato in aiuto lo psicologo Brezzi (Nanni Moretti). Dopo qualche infruttuosa seduta analitica, il dottore consiglia al Papa di recarsi da uno psicoanalista che non conosca la sua vera identità, indirizzandolo allo studio della sua ex moglie (Margherita Buy), anch’essa psicologa.

Dopo la prima seduta – in cui il religioso si spaccia per un attore – il pontefice si dà alla fuga, seminando la sua scorta di sicurezza. Nel frattempo i cardinali e il dottor Brezzi, ignari della situazione e rinchiusi nella Santa Sede, passano il tempo giocando a un torneo di pallavolo…

Habemus Papam: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Habemus Papam? Troviamo grandi attori come Nanni Moretti, Michel Piccoli e Jerzy Stuhr. Ecco il cast completo.

Michel Piccoli: cardinale Melville / papa

Nanni Moretti: psicoanalista Brezzi

Renato Scarpa: cardinale Gregori

Jerzy Stuhr: Marcin Rajski

Franco Graziosi: cardinale Bollati

Margherita Buy: psicoanalista, moglie di Brezzi

Camillo Milli: cardinale Pescardona

Dario Cantarelli: Dario

Roberto Nobile: cardinale Cevasco

Roberto De Francesco: attore teatrale

Manuela Mandracchia: attrice teatrale

Gianluca Gobbi: guardia svizzera

Streaming e tv

Dove vedere in tv e in streaming Habemus Papam? Appuntamento su Rai 3 questa sera – 27 giugno 2025 – alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.