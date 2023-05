Chi è Gaia Saponaro, la moglie di Guido Crosetto: età, anni, figli, carriera

Chi è la moglie di Guido Crosetto, il ministro della Difesa ospite a Oggi è un altro giorno? Si chiama Gaia Saponaro ed è un’ex pallavolista, originaria della Puglia. Gaia ha due lauree, un master e parla quattro lingue. Alcuni anni fa fece molto scalpore la foto che il neo ministro della difesa pubblicò sui social insieme alla Saponaro: lei venne sommersa di commenti da parte di alcuni haters. Crosetto rispose: “Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici. Quindi ne condivido una senza di me con alcune informazioni: stiamo insieme da 15 anni, sposati, due figli, è pugliese e benestante. Ha molto humor ed ama l’horror”.

Guido Crosetto è legato a Gaia Saponaro dal 2005. Insieme hanno due figli: la più piccola si chiama Carole. In precedenza il ministro è stato sposato con una pallavolista originaria della Repubblica Ceca da cui ha avuto un figlio nel 1997, Alessandro. “Ho un figlio di 22 anni, Alessandro. Frequenta la Luiss. È un bravo ragazzo, studia, tra poco finirà la triennale, bene e con i tempi giusti. Lo hanno ammesso alla magistrale – scriveva su Twitter tempo fa – . Poi ho una figlia di 5 anni e mezzo ed uno di 4. Lei, Carole, è un terremoto”.

Chi è Guido Crosetto

Guido Crosetto nasce in una famiglia di industriali piemontesi nel settore metalmeccanico. Dopo le superiori, tra il 1982 e il 1987 frequenta la Facoltà di Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino. Interrompe gli studi non laureandosi e si iscrive alla sezione giovanile della Democrazia Cristiana a seguito della morte del padre. Ha cominciato l’attività politica come Segretario Regionale del movimento giovanile e responsabile nazionale della formazione della Democrazia cristiana e nel 1988 è stato consigliere economico del Presidente del Consiglio G. Goria. Sindaco di Marene dal 1990 al 2004, è stato consigliere provinciale di Cuneo dal 1999 al 2009, ricoprendo l’incarico di capogruppo di Forza Italia. Nel 2001, 2006 e 2008 è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle fila prima di FI e poi del Popolo delle libertà. Sottosegretario alla Difesa nel IV governo Berlusconi, è stato tra i fondatori di Fratelli d’Italia, di cui è stato coordinatore nazionale. Nel 2014 è stato nominato presidente dell’Aiad, la Federazione delle Aziende Italiane per l’Aerospazio. Nel 2018 è stato rieletto alla Camera nelle fila di FdI, dimessosi, ha cessato il mandato nel 2019. Dal 22 ottobre 2022 è ministro della Difesa del governo Meloni.