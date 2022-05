Guerra in Ucraina, lite in tv tra Antonio Caprarica e lo storico Angelo D’Orsi

Durissimo scontro in tv tra il giornalista Antonio Caprarica e lo storico Angelo D’Orsi: i due, ospiti del programma L’aria che tira in onda su La7 nella mattinata di mercoledì 11 maggio, stavano parlando della guerra in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti) quando hanno dato vita a un vero e proprio botta e risposta senza esclusione di colpi.

“Zelensky ha invitato Putin a sedersi a un tavolo, dicendosi disponibile ad affrontare la questione dello status delle persone che vivono nel Donbass e in Crimea” ha dichiarato Caprarica nel corso della discussione.

Il giornalista, quindi, è stato interrotto da Angelo D’Orsi, che ha replicato: “Questa è una guerra della Nato, non è la guerra dell’Ucraina contro la Russia, si informi. Lei pretende di avere sempre la verità”.

“Torni a occuparsi dei reali d’Inghilterra” ha aggiunto lo storico con Caprarica che ha controreplicato: “Lei è solamente un cafone, io mi occuperò dei reali d’Inghilterra che sono delle persone molto più serie di lei”.

“Lei non avrà mai il privilegio di stringere la mano alla regina Elisabetta II perché non credo che la riceverebbero mai a Buckingham Palace” ha concluso il giornalista.