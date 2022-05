GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al 78esimo giorno. Ieri, 11 maggio, a Mariupol è stata notata una densa colonna di fumo nero da Azovstal, l’acciaieria nel mirino dei russi da diverse settimane. Intanto, mentre Draghi è negli Stati Uniti: “Chiedersi come costruire pace”, il presidente ucraino Volodimir Zelensky è tornato a parlare: “La guerra con la Russia finirà quando l’Ucraina riguadagnerà i suoi territori, popolo, pace, libertà e scelta”. E il primo ministro inglese Boris Johnson ha tuonato: “Il patto militare firmato oggi dal Regno Unito con la Finlandia, come l’analoga dichiarazione solenne sottoscritta con la Svezia, prevede la possibilità di assistenza militare britannica diretta nel caso di un ipotetico attacco della Russia. Di seguito tutte le notizie di oggi, 12 maggio 2022, in diretta.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 MAGGIO 2022

Ore 7,30 – Kiev fa saltare due ponti nel Lugansk per rallentare i russi – L’esercito ucraino ha fatto saltare con degli esplosivi due ponti sul fiume Siversky Donets per rallentare l’avanzata dei soldati russi nel Lugansk. Lo riferisce il ministero della Difesa ucraino.

Ore 7,00 – Von der Leyen: “Russia è minaccia all’ordine mondiale” – “La Russia oggi è la minaccia più diretta all’ordine mondiale con la barbara guerra contro l’Ucraina e il preoccupante patto con la Cina”: lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Tokyo dopo aver incontrato il primo ministro giapponese Fumio Kishida.

