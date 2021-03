Guaglione, il testo della canzone di Gigi D’Alessio al Festival di Sanremo 2021

GUAGLIONE TESTO – Questa sera, 3 marzo 2021, Gigi D’Alessio sarà presente al Festival di Sanremo 2021 che dovrebbe cantare la canzone Guaglione. Di seguito il testo integrale del brano:

Staje sempe ccá, ‘mpuntato ccá ‘mmiez’a ‘sta via

Nun mange cchiù, nun duorme cchiù, che pecundría!

We piccerí’ che vène a dí ‘sta gelusia?

Tu vuó’ suffrí, tu vuó’ murí, chi t”o ffá fá

Read the mic!

Tu non sai più cos’è l’amore a vent’anni

A starci nei panni di un ragazzo di strada

Che crede ancora nei suoi sbagli

E la scorza da duro non gliela leva nessuno

Nasconde un cuore più puro

Messo al sicuro dagli inganni

E passe e spasse sott’a stu barcone

Ma tu si’ guaglione!

Tu nun canusce ‘e ffemmene

Si’ ancora accussí giovane!

Tu si’ guaglione, che t’hê miso ‘ncapa?

Va’ a ghiucá ‘o pallone

Che vònno dí sti llacreme?

Vatté’, nun mme fá ridere!

Curre ‘mbraccio addu mammá

Nun fá ‘o scemo piccerí’

Dille tutta ‘a veritá

Ca mammá te pò capì!

Hey, hey e chi ci ha mamma non piange vero mai

Ma se non soffi non cade il velo

Che ti fa vivere in bianco e nero

Un uomo libero segue la sua strada

Anche se è sbagliata ci vediamo alla prossima cazzata

Nun ‘a penzá, va’ a pazziá cu ‘e guagliunciéllo

Nun t’avvelí, c’è tiempo oje ni’, pe’ te ‘nguajá!

Chi desidere ‘e vasá (come devi fare è mobilitare)

Scordatélla, piccerí’

Ca si ‘o ddiceno a papá (non sono lo scemo di prima)

Chisá comme va a ferní (l’amore a vent’anni, ho solo vent’anni)

E passe e spasse sott’a stu barcone

Ma tu si’ guaglione

Tu nun canusce ‘e ffemmene,

Si’ ancora accussí giovane!

Tu si’ guaglione, che t’hê miso ‘ncapa?

Va’ a ghiucá ‘o pallone

Che vònno dí sti llacreme?

Vatté’, nun mme fá ridere!

Curre ‘mbraccio addu mammá (come devi fare è mobilitare)

Nun fá ‘o scemo piccerí'(che sono le sei di mattina, sei di mattina)

Dille tutta ‘a veritá (non sono lo scemo di prima, di prima)

Ca mammá te pò capì! (l’amore a vent’anni, ho solo vent’anni)

Che vònno dí sti llacreme?

Vatté’, nun mme fá ridere!

Curre ‘mbraccio addu mammá (come devi fare è mobilitare)

Nun fá ‘o scemo piccerí'(che sono le sei di mattina, sei di mattina)

Dille tutta ‘a veritá (non sono lo scemo di prima, di prima)

Ca mammá te pò capì! (l’amore a vent’anni, ho solo vent’anni)

Curre ‘mbraccio addu mammá (come devi fare è mobilitare)

Nun fá ‘o scemo piccerí'(che sono le sei di mattina, sei di mattina)

Dille tutta ‘a veritá (non sono lo scemo di prima, di prima)

Ca mammá te pò capì! (l’amore a vent’anni, ho solo vent’anni)

Curre ‘mbraccio addu mammá

Nun fá ‘o scemo piccerí’ (ho solo vent’anni)

Dille tutta ‘a veritá (l’amore a vent’anni)

Ca mammá te pò capí! (Ho solo vent’anni)

Abbiamo visto il testo di Guaglione, vi è piaciuta l’esibizione di Gigi D’Alessio al Festival di Sanremo 2021?

