Chi è Greta Zuccoli, la fidanzata di Diodato in gara al Festival di Sanremo 2024

Chi è Greta Zuccoli, la fidanzata di Diodato, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? Diodato e Greta Zuccoli sono legati sentimentalmente ormai da diversi anni. Dopo essersi conosciuti nei mesi più tortuosi della pandemia, hanno iniziato a lavorare insieme e poi a fare coppia. Nata a Napoli nel 1998, anche lei vanta una giovane carriera nella musica sia come interprete sia come vocalist. Greta Zuccoli, a differenza del suo attuale fidanzato Antonio Diodato, si è fatta largo nel mondo della musica solo negli ultimi anni impreziosendo però il suo percorso artistico con numerose collaborazioni di spicco.

Nasce con i Greta & The Wheels, band partenopea di cui è la fondatrice. Nella sua musica risuonano echi brit – folk che si fondono con la melodia italiana. Scoperta da Damien Rice, quasi per caso, durante un concerto del cantautore irlandese, Greta ha duettato con lui all’ Olympia di Parigi e per tutta la durata del tour estivo in barca a vela, “Wood Water Wind Tour”. Greta partecipa poi al film “Il ladro Di Giorni” di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio, cantando dal vivo la canzone “Un’altra vita o ieri” in una scena in cui figura assieme ai protagonisti. La sua voce ritorna nel brano “Stolen Days” che accompagna i titoli di coda del film. Collabora, inoltre, in qualità di cantante al progetto di Amnesty International Eleanor’s Dream, che la vede ospite di vari eventi in tutta Europa. Nell’estate del 2020 partecipa al tour estivo del cantautore Diodato “Concerti di un’altra estate”, come membro della sua band. Greta ha poi partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il suo brano “Ogni cosa sa di te” nella sezione “nuove proposte”.

Nonostante la notorietà di entrambi, Antonio Diodato (in gara a Sanremo 2024) e Greta Zuccoli coltivano l’amore reciproco lontano da occhi indiscreti limitandosi unicamente a saltuarie condivisioni sui social. Il cantautore utilizzò la medesima linea anche per la precedente relazione con Levante, altra sua collega. Con quest’ultima ha avuto una storia tra il 2017 e 2019, salvo poi interrompere il tutto senza particolari strascichi.

Nel 2020 si disse che “Fai rumore”, il brano con cui Diodato si aggiudicò il Festival di Sanremo di quell’anno, fosse dedicata proprio a Levante. Peccato che la loro storia era finita da poco. I due sono stati insieme dal 2017, dopo la separazione della cantautrice dal suo ex marito Simone Cogo. Poi Diodato smentì: “No, ‘Fai Rumore’ non è dedicata a Levante. Nel nuovo album ‘Che Vita Meravigliosa’ c’è un altro pezzo legato a quell’esperienza e si intitola ‘Quello che mi manca di te’”, disse in un’intervista a Quotidiano.net.