Greta: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 25 maggio 2023, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda il film Greta, una prima visione del 2018, diretta da Neil Jordan, con protagonisti Chloë Grace Moretz e Isabelle Huppert. Di seguito la trama e il cast del film Greta.

Trama

Il film racconta la storia della giovane Frances (Chloë Grace Moretz), che, provata dalla morte della madre e con un lavoro poco stimolante, si rende conto che la vita a New York non è quella che sognava. Caduta in una profonda solitudine e in difficoltà economiche, un giorno la ragazza trova una borsa su un sedile della metropolitana e, invece di rubarla, decide di rintracciare la proprietaria.

La borsetta appartiene a Greta (Isabelle Huppert), una ricca vedova solitaria che trascorre le sue giornate suonando il piano nella sua stravagante casa di Brooklyn. Tra le due donne si instaura sin da subito un forte legame e in breve tempo la loro conoscenza si trasforma in un’amicizia morbosa, che avrà per Frances dei risvolti alquanto pericolosi e inquietanti. Il regista premio Oscar Neil Jordan (Intervista col Vampiro, La Moglie del soldato) per il ruolo della vedova di The Widow ha voluto Isabelle Huppert, volto del cinema francese e internazionale scelto spesso dai cineasti per ricoprire ruoli di donne enigmatiche e pericolose.

Greta: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Greta, ma qual è il cast? Protagonisti di questo thriller del 2018 diretto da Neil Jordan sono Chloë Grace Moretz, Isabelle Huppert, Maika Monroe, Colm Feore, Zawe Ashton, Stephen Rea, Parker Sawyers. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Isabelle Huppert: Greta Hideg

Chloë Grace Moretz: Frances McCullen

Maika Monroe: Erica Penn

Colm Feore: Chris McCullen

Stephen Rea: Brian Cody

Zawe Ashton: Alexa Hammond

Trailer

Vediamo ora il trailer del film in onda su Rai 2 in prima serata e in prima visione.

Streaming e tv

Dove vedere Greta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.