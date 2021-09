Chi è Greta Ciurlante (Mirall), cantante Festival di Castrocaro 2021

Chi è Greta Ciurlante, in arte Mirall, cantante del Festival di Castrocaro 2021? Si tratta di una giovane artista jazz di talento, piena di sfumature, che ha già un discreto successo. Di origine pisana, Greta Mirall è nata il 9 settembre 1990: ha dunque 30 anni, quasi 31. Appassionata di musica da bambina, a 3 anni inizia già a cantare, in particolare la musica afroamericana, il blues, il soul, l’R&B. Le sue prime esibizioni pubbliche in alcuni locali arrivano invece a 14 anni. Nel 2011, dopo essersi già fatta le ossa, decide di approfondire i suoi studi in canto jazz e inizia a collaborare con alcuni importanti musicisti toscani.

La grande occasione per Greta Ciurlante (Mirall) arriva nel 2013 quando collabora come corista nell’album della grande Raffaella Carrà Replay. Laureata in Lingue, si unisce agli White Orcs, una big-band funk di ben 16 elementi, diventando anche scrittrice e compositrice. Nel 2021 arriva alla finale del Festival di Castrocaro 2021 con il brano Padre nostro. Su Instagram Mirall è seguita da circa 5mila persone.

