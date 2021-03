Grande Fratello Vip, vincitore: chi ha vinto il reality show

GRANDE FRATELLO VIP VINCITORE – Chi ha vinto il Grande Fratello Vip che stasera – 1 marzo 2021 – ha visto la finale in onda su Canale 5? A giocarsi la vittoria c’erano cinque concorrenti finalisti: Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Andrea Zelletta. A trionfare è stato… notizia in aggiornamento…

Cosa è successo

Era il 14 settembre scorso quando la Porta Rossa della Casa di Cinecittà si apriva per dare il benvenuto ai vipponi. Dopo 5 mesi e mezzo di risate, lacrime, alleanze e strategie è tempo di incoronare il vincitore. La finale è iniziata con i primi due Vip in sfida: Andrea Zelletta e Tommaso, il vincitore si è poi confrontato con Dayane, Pierpaolo e Stefania per aggiudicarsi il montepremi finale di 100mila euro. La finale è sata una serata piena di emozioni a iniziare da una sigla spettacolare che ha portato i protagonisti e il pubblico a spasso nel tempo.

Streaming e tv

Dove rivedere i finalisti e la finale del Grande Fratello Vip in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda oggi – lunedì 1 marzo 2021 – in chiaro (gratis) su Canale 5. Non solo tv. Il pubblico può inoltre rimanere sempre aggiornato sulle vicende della Casa grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Play e ai vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

Potrebbero interessarti Il Commissario Ricciardi 2 si farà: le anticipazioni sulla seconda stagione Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della sesta e ultima puntata Brick Mansions: tutto quello che c’è da sapere sul film