Da Annalisa Chirico a Rocco Siffredi: i possibili concorrenti del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: possibili concorrenti nuova edizione

Annalisa Chirico sarebbe a un passo dalla partecipazione al Grande Fratello Vip. L’indiscrezione è di Blogo, che riferisce come la giornalista del Foglio, potrebbe entrare nella casa insieme all’influencer Chiara Nasti che già aveva partecipato all’Isola dei Famosi. Entrambe avrebbero sostenuto il provino e avrebbero una gran voglia di mettersi in gioco. Insieme alla Chirico e alla Nasti, gli autori del Grande Fratello avrebbero pensato anche ad altri concorrenti: Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Cristina Buccino, Justine Mattera e Vera Gemma. In lizza ci sarebbero anche Filippo Bisciglia, Rocco Siffredi, Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi. Confermato al timone del programma Alfonso Signorini, affiancato da Pupo. Incerta invece la sorte di Wanda Nara.

