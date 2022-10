Ha raccontato tutta la sua verità Pamela Prati, concorrente del Grande Fratello Vip, sul caso Mark Caltagirone, che nel 2019 ha appassionato gli italiani. Una delle pagine più brutte della sua vita, vittima di una truffa affettiva, ha raccontato, che l’ha portata a pesare appena 37 chili. Durante la puntata di ieri del Gf, la showgirl ha deciso di sfogarsi con Alfonso Signorini e svelare come andarono le cose, raccontando dettagli inediti di questa incredibile vicenda. “Io Mark l’ho conosciuto in un ristorante…. Mi ero lasciata, avevo perso una sorella, ero molto fragile. Non l’ho visto in realtà. I truffatori me ne parlarono, dicevano che lui mi seguiva”, spiega Pamela Prati.

“Mi hanno detto che mi seguiva – Pamela non nomina mai né la Michelazzo né la Perriciolo, ma parla solo di “truffatori” – che si era lasciato con questa donna e che avevano adottato un bambino, Sebastian, che aveva un tumore alla gola. Allora io gli ho scritto quella famosa parola Buona primavera. Da lì iniziamo a scriverci su WhatsApp e a flirtare”, ha aggiunto. “In Mark ho trovato le mie stesse fragilità, un uomo problematico perché mi raccontava che questa donna con cui stava si era approfittata di lui. Io capivo che lui mi somigliava, aveva bisogno d’amore. Lui mi ha raccontato che era il figlio di un boss e che non poteva farsi vedere e che era un testimone di giustizia perché aveva visto morire suo padre e il suo autista lo ha salvato facendolo studiare. Lui non mi poteva incontrare perché era un testimone di giustizia. Io lo vedevo, l’ho visto due/tre volte. Facevamo l’amore tutte le sere al telefono”.

“Gli ho mandato le foto nuda e lui a me ma senza volto. Io l’ho intravisto, era un bell’uomo, con i capelli brizzolati, ho tutti gli audio, mi addormentavo con il telefono sul cuscino”, svela Prati. “Lui mi faceva sentire in colpa per la sua gelosia possessiva. Io poi sono stata anche minacciata se rivelavo chi era lui. Io sono stata un anno da sola, mi ha allontanato da tutti i miei affetti, mi era rimasto solo lui e suo figlio Sebastian (un bambino attore che l’ha portata anche a festeggiare il suo compleanno da sola sulla terrazza di casa sua. Poi subentra un’altra bambina, Rebecca che, insieme a Sebastian, diventa sua figlia (questi bambini però non esistevano). Io ora, però sono libera e menomale che ho scoperto la verità. Io mi volevo togliere la vita. È stata fatta una gogna mediatica come se avessi la lebbra, mi hanno anche sbattuto contro lo sportello di una macchina”.

“Parlando del matrimonio, io ero convinta che lo avrei sposato. Io non so chi sia quest’uomo nella realtà ma vorrei tanto saperlo, perché si deve vergognare. Sono stata vittima di una truffa affettiva. Io ho perso il lavoro per questo caso, i colleghi sono stati i peggiori, invece di capire. Mi hanno anche scritto che il loro scopo era di distruggermi. Io non mangiavo più, ho sofferto di anoressia, ho sofferto di depressione, sono arrivata a pesare pochissimo”, ha spiegato Prati al Gf. (QUI il video integrale)

Un lungo sfogo al quale ha fatto seguito uno scontro in studio con le due opinioniste del Grande Fratello Vip. “La realtà supera di gran lunga la fantasia. Il mio cuore può dirti che sì, che sei stata travolta, ma la mia mente mi dice ancora no. Perché penso che la verità non la sapremo mai”, ha commentato Orietta Berti. Pamela Brati ha risposto inferocita: “E allora tutte le donne che vengono truffate e si tolgono la vita? L’intelligente sei solo tu? Vi dovete vergognare perché quello che ho detto è la verità e posso provarlo e lo sto provando. Siete tutti premi Nobel voi”. Sonia Bruganelli ha provato a far ritornare la calma in studio: “Noi ti stiamo dando il beneficio del dubbio, ci dovresti dire grazie invece di fare tutta questa scena. Non puoi avere quest’atteggiamento nei confronti delle persone”.

La star del Bagaglino si è rivolta direttamente al suo pubblico: “Io non ho mai tradito il mio pubblico, ho mentito per non far del male a quei bambini. Non li ho mai messi in mezzo, grazie di tutto quello che mi avete dato. Se io esisto è solo grazie a voi”. Infine è intervenuto in studio l’avvocato di Pamela Prati: “In questi giorni siamo in una fase delicata del procedimento e non posso parlarne ora. Chiederemo anche noi l’acquisizione dei messaggi, ne abbiamo 70mila in nove mesi. Fino ad ora ha pagato solo Pamela”.