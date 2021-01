Il Grande Fratello Vip non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera, 8 gennaio 2021, su Canale 5 non va in onda la puntata del Grande Fratello Vip? Nessun problema, il reality condotto da Alfonso Signorini rinuncia al doppio appuntamento e quindi non andrà in onda oggi, venerdì 8 gennaio. Questa sera, al posto del reality, su Canale 5 andrà in onda il finale di stagione della fiction Mediaset Fratelli Caputo, con Nino Frassica e Cesare Bocci.

La serie va in onda dunque sia nel consueto appuntamento del mercoledì che stasera, 8 gennaio, con l’ultima puntata. Gli appassionati del Grande Fratello Vip non devono dunque disperare se stasera il reality non va in onda: ha momentaneamente rinunciato al doppio appuntamento per lasciare spazio al finale di stagione di Fratelli Caputo.

Quando torna

Ma quando torna il Grande Fratello Vip? Le puntate torneranno in onda prestissimo. Il doppio appuntamento con il reality di Canale 5 dovrebbe tornare già dalla prossima settimana. Le prossime puntate del Gf dorrebbero andare in onda sempre su Canale 5 lunedì 11 gennaio 2021 e venerdì 15 gennaio 2021. Dalla prossima settimana si dovrebbe dunque tornare alla normale programmazione con due puntate settimanali. Il reality ci terrà compagnia fino a fine febbraio.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché il Grande Fratello Vip stasera non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso il lunedì e il venerdì sera su Canale 5 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quinto canale del vostro digitale terrestre, o sul 505 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 105 del vostro telecomando. Ma il reality è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Canale 5.

